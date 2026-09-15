México consolida su poder en el judo continental con siete medallas en Santo Domingo

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Una cosecha histórica de metales en el continente reafirma el crecimiento de una disciplina que ya sabe lo que es tocar la gloria olímpica. El camino hacia los próximos Juegos se construye sobre los cimientos de un legado reciente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/09/2026 09:06 AM.
En Deportes y editada el 15/09/2026 09:08 AM.