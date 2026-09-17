Carlos Hermosillo critica la falta de contundencia ofensiva de Cruz Azul tras caer ante Inter Miami

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El histórico delantero celeste cuestionó el desempeño del equipo en la final de la Campeones Cup 2026, señalando la ineficacia de sus atacantes. La derrota 2-0 ante el conjunto de Lionel Messi reaviva el debate sobre la capacidad de La Máquina para resolver partidos decisivos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/09/2026 09:46 AM.
En Deportes y editada el 17/09/2026 09:49 AM.