Carlos Hermosillo critica la falta de contundencia ofensiva de Cruz Azul tras caer ante Inter Miami

Las finales internacionales exigen un nivel de exigencia que no admite improvisaciones, y la falta de definición en momentos clave suele cobrar una factura demasiado alta. Tras caer 2-0 ante Inter Miami en la final de la Campeones Cup 2026, Cruz Azul se enfrenta no solo a la frustración de quedarse sin el título, sino también al severo escrutinio de sus propias leyendas.Carlos Hermosillo, uno de los máximos referentes en la historia del conjunto cementero, no dudó en expresar su inconformidad con el desempeño del equipo. El histórico delantero señaló que La Máquina contaba con los argumentos necesarios para ofrecer una presentación distinta ante el campeón de la MLS, pero que esas cualidades nunca se reflejaron sobre el terreno de juego. El principal foco de la crítica de Hermosillo se centró en el ataque. Específicamente, mencionó a Nicolás Ibáñez y Gabriel "Toro" Fernández, destacando que ambos delanteros no han logrado encontrar la contundencia necesaria para resolver los partidos de mayor exigencia, una asignatura pendiente que costó caro en la definición del campeonato.En el campo, Inter Miami supo capitalizar sus oportunidades. Lionel Messi, una vez más protagonista ante un representante del fútbol mexicano, abrió el marcador, mientras que Casemiro sentenció el 2-0 final. El conjunto de Florida demostró una eficacia ofensiva que contrastó con la improductividad del cuadro celeste, que había llegado al partido como campeón de campeones de la Liga MX.Para Cruz Azul, esta derrota representa otro golpe anímico en sus recientes enfrentamientos contra el equipo de Messi. Las declaraciones de Hermosillo ponen el dedo en la llaga: si La Máquina aspira a competir por títulos de verdadera magnitud, debe resolver urgentemente su falta de gol, evitando que los compromisos más importantes se le escapen por una simple falta de definición.