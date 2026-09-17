Christian Mbilli enciende la mecha contra Canelo Álvarez y promete arrebatarle el título del CMB

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El retador franco-camerunés Christian Mbilli se muestra confiado de cara a su pelea por el título supermediano del CMB contra Saúl "Canelo" Álvarez. Mientras el mexicano busca reivindicarse tras su derrota ante Terence Crawford, Mbilli apuesta por su resistencia física y ritmo incesante para dar el golpe de autoridad que lo consolide en la élite mundial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/09/2026 11:07 AM.
En Deportes y editada el 17/09/2026 11:10 AM.