Christian Mbilli enciende la mecha contra Canelo Álvarez y promete arrebatarle el título del CMB

El pugilismo internacional se prepara para un enfrentamiento de alto voltaje en las 168 libras. Con la fecha confirmada para el regreso de Saúl "Canelo" Álvarez al encordado, las declaraciones fuera del cuadrilátero ya han comenzado a elevar la temperatura del combate. El encargado de encender la mecha es el invicto retador Christian Mbilli, quien ha manifestado una fe ciega en sus capacidades y prometió romper con todos los pronósticos al asegurar que destronará al monarca mexicano.Lejos de sentirse amedrentado por el imponente legado de su oponente, el boxeador de origen camerunés, formado en Francia y radicado en Canadá, afronta la oportunidad más importante de su trayectoria con un entusiasmo desbordante. Para Mbilli, cruzar puños contra el tapatío representa una cita con la historia que planea celebrar a escala global: "Cuando gane esta pelea será una locura en Canadá, Camerún y Francia. Será un espectáculo increíble", afirmó con determinación.En el aspecto técnico, el retador no oculta sus razones para creer que puede salir con el brazo en alto. Aunque reconoce que el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) sigue siendo un contragolpeador preciso y peligroso a sus 36 años, Mbilli considera que el desgaste natural de las intensas batallas del mexicano abre una ventana de oportunidad. "Es un buen momento para mí. Mi presión es una ventaja, mi energía. Creo que tengo mejor cardio que él", aseveró, detallando que su estrategia se centrará en ahogar al mexicano con volumen de golpes y un ritmo asfixiante.Este choque llega en un punto de inflexión para ambos. Por un lado, Canelo busca reencontrarse con la victoria y disipar las dudas que dejó su doloroso tropezón frente al estadounidense Terence Crawford en septiembre de 2025, reafirmando su vigencia en la cima de la división. Por su parte, Mbilli llega tras un apretado empate por decisión mayoritaria frente al guatemalteco Lester Martínez en esa misma velada, por lo que este reto le otorga el escenario perfecto para despejar incertidumbres y asentarse en la élite.Con el cinturón supermediano del CMB en juego, la contienda promete un contraste de estilos electrizante: la potencia, precisión y experiencia de un veterano consagrado como Canelo, contra el empuje, resistencia y hambre de triunfo de un Mbilli que aspira a conmocionar al mundo del boxeo y reescribir el mapa de la categoría.