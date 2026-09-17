Inter Miami conquista la Campeones Cup ante Cruz Azul con el gol 100 de Lionel Messi

El fútbol de Norteamérica fue testigo de un nuevo capítulo histórico. Inter Miami se coronó campeón de la Campeones Cup al derrotar 2-0 a Cruz Azul, en un encuentro donde Lionel Messi no solo marcó la diferencia, sino que alcanzó la cifra redonda de 100 goles con la camiseta del conjunto de Florida.El astro argentino abrió el marcador desde el punto de penal al minuto 24, anotando su gol número 100 en poco más de tres años con el club. Messi volvió a ser el eje del funcionamiento ofensivo y, al minuto 81, asistió a Casemiro para liquidar el partido con un contundente 2-0, dejando a La Máquina sin opciones de remontada en los minutos finales.Para Cruz Azul, la derrota significó un duro golpe en su ambición de sumar una tercera corona en el año, tras haberse adjudicado ya el torneo Apertura 2026 y el Campeón de Campeones. Pese a buscar reaccionar y encontrar la igualdad, el conjunto mexicano no consiguió la contundencia necesaria frente a la portería rival y terminó pagando los espacios dejados al adelantar sus líneas.Con este resultado, Inter Miami suma otro trofeo a su palmarés bajo la dirección de Javier Mascherano, consolidando su hegemonía en el fútbol estadounidense. Mientras Messi celebra una nueva conquista individual y colectiva que quedará marcada en la historia del club, Cruz Azul deberá conformarse con sus títulos domésticos y analizar las áreas de mejora para futuros retos internacionales.