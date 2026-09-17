Inter Miami conquista la Campeones Cup ante Cruz Azul con el gol 100 de Lionel Messi

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El conjunto de Florida se impone 2-0 al cuadro celeste en la final, destacando el hito histórico del astro argentino. La Máquina se queda con la oportunidad de sumar su tercera corona del año.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/09/2026 09:26 AM.
En Deportes y editada el 17/09/2026 09:30 AM.