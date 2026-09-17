La Selección Mexicana de Softbol Femenil consiguió su boleto a la segunda fase del Campeonato Mundia

La resiliencia y la capacidad de reacción definieron el camino de la Selección Mexicana de Softbol Femenil para mantener vivas sus aspiraciones mundiales. Con victorias contundentes ante Países Bajos (7-0) y China (8-6) en la ronda de playoffs, el tricolor aseguró su lugar en la segunda fase del Campeonato Mundial, un paso crucial en su ruta hacia el sueño olímpico.El equipo nacional demostró un crecimiento progresivo a lo largo del torneo. Tras un inicio complicado con derrotas ante Estados Unidos y Países Bajos, las mexicanas levantaron el ánimo con triunfos vitales sobre Nueva Zelanda y Brasil. Aunque cerraron la fase de grupos con una derrota ante China, su marca de 2-3 fue suficiente para acceder a la eliminación directa, donde lograron revertir el guion y vencer a sus dos últimos rivales con una ofensiva más efectiva y un pitcheo sólido.El siguiente desafío tendrá lugar en Redcliffe, Australia, del 5 al 11 de abril de 2027. En esta ronda final participarán ocho selecciones divididas en dos grupos. Los dos mejores de cada sector avanzarán a una Super Ronda, donde los dos primeros lugares disputarán la medalla de oro. El premio mayor es la clasificación automática a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 para el campeón del torneo (o el subcampeón, en caso de que Estados Unidos se lleve el título).En caso de que la clasificación no se concrete en tierras australianas, la puerta olímpica no se cerrará para México. La federación cuenta con dos vías alternas: el clasificatorio continental, donde el campeón de América obtiene la plaza, y el clasificatorio final global, previsto para marzo de 2028, que otorgará la última cuota disponible para la justa de verano.