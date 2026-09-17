La Selección Mexicana de Softbol Femenil consiguió su boleto a la segunda fase del Campeonato Mundia

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Tras superar a Países Bajos y China en la ronda de playoffs, el equipo nacional avanza a la siguiente fase del certamen en Australia, donde se disputará el codiciado boleto directo a los Juegos Olímpicos de 2028.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/09/2026 09:35 AM.
En Deportes y editada el 17/09/2026 09:46 AM.