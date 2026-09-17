Tigres UANL asume su transición histórica: la directiva descarta reemplazar a Gignac y posterga la r

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El club felino atraviesa una de las reestructuraciones más importantes de su historia tras la partida de sus máximos ídolos. Mientras la directiva asegura que nadie ocupará el lugar de Gignac, el futuro del emblemático portero Nahuel Guzmán queda en pausa en medio de un inicio de torneo irregular.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/09/2026 09:13 AM.
En Deportes y editada el 17/09/2026 09:17 AM.