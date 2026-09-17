Tigres UANL asume su transición histórica: la directiva descarta reemplazar a Gignac y posterga la r

El fin de una era dorada siempre deja un vacío que las estadísticas no pueden llenar. Tigres UANL atraviesa una de las transiciones generacionales más profundas de su historia, lidiando con la ausencia de figuras emblemáticas y la presión de redefinir su identidad sin perder el ADN ganador que lo caracterizó durante la última década.Desde la cúpula directiva, el vicepresidente ejecutivo Carlos Valenzuela fue categórico al abordar la salida de André-Pierre Gignac. El directivo sentenció que nadie ocupará el lugar del francés, calificando su llegada al fútbol mexicano como un "accidente del fútbol" imposible de replicar. El mensaje institucional es claro: no se buscarán reemplazos directos, sino construir un nuevo proyecto que convenza a la afición con hechos dentro de la cancha.En medio de esta reestructuración, la figura de Nahuel Guzmán emerge como el último gran pilar de la época pasada. A sus 40 años, el "Patón" sigue siendo el portero titular, pero su futuro a largo plazo está en el aire. Aunque su contrato se extendió automáticamente hasta junio de 2027 por una cláusula de minutos jugados, la directiva confirmó que aún no existen pláticas formales para una renovación. Con 569 partidos, cinco títulos de Liga MX y una Concacaf Champions Cup, su legado es intocable, pero su continuidad dependerá de los acuerdos que se alcancen más adelante.Para mitigar la falta de contundencia ofensiva tras la partida de sus estrellas, el club presentó a los refuerzos Guillermo "Memote" Martínez y Emiliano Gómez. Martínez, quien lanzó un mensaje directo a su exequipo, Pumas, llega con la promesa de devolver al equipo a la senda del triunfo. Por su parte, el director técnico Víctor Manuel Vucetich defendió el proceso actual, pidiendo calma y análisis a pesar del irregular inicio en el Apertura 2026, donde el equipo suma apenas una victoria y siete puntos en ocho jornadas.El reto para la institución regia es monumental: integrar a una nueva generación de jugadores, gestionar el ocaso de sus leyendas y recuperar la competitividad que exige su afición. Tigres busca escribir un nuevo capítulo de su historia, demostrando que su grandeza no dependía únicamente de nombres propios, sino de la fortaleza de su estructura.