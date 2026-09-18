Javier Aguirre negocia su regreso a LaLiga para dirigir al Valencia CF

El futbol español podría presenciar el regreso de uno de sus estrategas mexicanos más experimentados. Apenas unos meses después de concluir su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana, Javier Aguirre se encuentra en negociaciones avanzadas con el Valencia CF para ocupar el banquillo tras la salida de Carlos Corberán.Según información de medios especializados, el "Vasco" se ha convertido en la principal alternativa del director deportivo valencianista, Braulio Vázquez. Las conversaciones, que han incluido aspectos deportivos y contractuales, han avanzado con una disposición favorable de ambas partes, y una reunión clave celebrada este viernes fue determinante para acercar posturas. Hasta el momento, las condiciones económicas no representan un impedimento para cerrar el acuerdo.El principal activo de Aguirre en esta negociación es su vasto conocimiento del futbol español. A sus 67 años, el entrenador acumula una sólida trayectoria en LaLiga, habiendo dirigido a Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. Su experiencia gestionando distintas etapas de la competición y su carácter firme son vistos como elementos compatibles con las necesidades actuales del conjunto blanquinegro.Tras dirigir al Tri en el Mundial de 2026, Aguirre recibió ofertas de selecciones como Ecuador y Corea del Sur, pero optó por un periodo de descanso. Ahora, el escenario parece inclinarse hacia un retorno a los banquillos de España. De concretarse el fichaje, el Valencia se convertiría en el séptimo club español bajo su mando, marcando un nuevo capítulo en la exitosa carrera del estratega mexicano en el Viejo Continente.