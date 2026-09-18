Javier Aguirre negocia su regreso a LaLiga para dirigir al Valencia CF

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El técnico mexicano es la principal opción para sustituir a Carlos Corberán en el banquillo valencianista. Las pláticas avanzan favorablemente, lo que podría convertir al Valencia en el séptimo club español dirigido por el "Vasco" tras su ciclo al frente del Tri.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/09/2026 09:21 AM.
En Deportes y editada el 18/09/2026 09:26 AM.