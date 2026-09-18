Jorge Jesus incluye a Cristiano Ronaldo en su primera convocatoria con Portugal para la Liga de las

Una nueva etapa inicia para la Selección de Portugal bajo la dirección de Jorge Jesus. El veterano estratega de 71 años, quien asumió el cargo tras la salida de Roberto Martínez al concluir el Mundial de 2026, ha anunciado su primera lista de convocados para la Liga de las Naciones, y en ella destaca la presencia de Cristiano Ronaldo.A sus 41 años, el quíntuple ganador del Balón de Oro sigue siendo una pieza clave para los lusos. La convocatoria tiene un ingrediente adicional: la previa relación laboral entre ambos, ya que Jesus dirigió al capitán de la Seleçao la temporada pasada en el Al-Nassr, club donde el astro portugués continúa militando y donde ya ha anunciado que este año será probablemente el último de su carrera profesional.El llamado de Ronaldo llega después de un Mundial 2026 agridulce. Aunque hizo historia al convertirse en el primer jugador en marcar en seis Copas del Mundo, Portugal fue eliminado en octavos de final por la eventual campeona, España, con un marcador de 1-0. En su momento, Roberto Martínez fue duramente criticado por alinear sistemáticamente a Ronaldo, restándole minutos de juego a su relevo natural, Gonçalo Ramos.Para esta nueva edición del torneo, en la que Portugal defiende el título obtenido en 2019 y 2025, Jesus ha incorporado algunas novedades, como el regreso del delantero del Borussia Dortmund, Fábio Silva, y del mediocentro recuperador del Benfica, João Palhinha. El equipo luso iniciará su campaña recibiendo a Gales en Lisboa, para luego visitar a Noruega y Dinamarca, y cerrar la ventana de fechas recibiendo nuevamente a los nórdicos en Oporto.
Lista de convocados: