Jorge Jesus incluye a Cristiano Ronaldo en su primera convocatoria con Portugal para la Liga de las

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El nuevo técnico luso, quien dirigió a CR7 en el Al-Nassr, apuesta por la experiencia del astro de 41 años tras el Mundial de 2026. Portugal, vigente campeón del torneo, busca reafirmarse en sus próximos encuentros ante Gales, Noruega y Dinamarca.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/09/2026 12:02 PM.
En Deportes y editada el 18/09/2026 10:58 AM.