México conquista el título panamericano de Artes Marciales Mixtas por sexto año consecutivo

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La delegación nacional dominó el campeonato celebrado en Monterrey, superando ampliamente a Estados Unidos y Brasil con una cosecha de 70 preseas. Este triunfo consolida la hegemonía del país en la disciplina avalada por la federación internacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/09/2026 09:17 AM.
En Deportes y editada el 18/09/2026 09:21 AM.