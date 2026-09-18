México conquista el título panamericano de Artes Marciales Mixtas por sexto año consecutivo

El octágono nacional vuelve a ser escenario de gloria continental. La Selección Mexicana de Artes Marciales Mixtas (MMA) revalidó su corona en el Campeonato Panamericano, celebrado en Monterrey, Nuevo León, del 9 al 15 de septiembre, extendiendo su dominio en la competencia por sexto año consecutivo.Con una participación destacada en las categorías senior, juvenil y junior, la delegación tricolor cerró la justa con un impresionante botín de 70 medallas: 23 de oro, 31 de plata y 16 de bronce. Este contundente desempeño colocó a México muy por encima de sus principales rivales, dejando a Estados Unidos en segundo lugar con 23 preseas y a Brasil en tercero con 13.El torneo, avalado oficialmente por la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas (IMMAF), reunió a los mejores exponentes de 15 países del continente. La ceremonia de clausura contó con la presencia de altas autoridades, entre ellas Kerrith Brown, presidente de la IMMAF; Ubaldo Marroquín, presidente de la Federación de Artes Marciales Mixtas de México; y Marco Arriola, director del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE), en representación del titular de la CONADE, Rommel Pacheco.Con este nuevo campeonato, México no solo celebra una nueva conquista continental, sino que ratifica su posición como la potencia indiscutible de las artes marciales mixtas en la región. El trabajo constante de la federación y el talento de sus peleadores continúan poniendo en alto el nombre del país en los foros deportivos internacionales más exigentes.