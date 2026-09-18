Rafael Márquez revela su primera convocatoria con la Selección Mexicana: regresa "Chucky" Lozano y C

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El nuevo director técnico del Tri presentó su primera lista de 30 convocados para los amistosos de septiembre, destacando el regreso de Hirving "Chucky" Lozano y la fuerte presencia de jugadores de Chivas. Márquez establece un modelo de evaluación continua y competencia interna para elevar el nivel del futbol nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/09/2026 09:12 AM.
En Deportes y editada el 18/09/2026 09:17 AM.