Rafael Márquez revela su primera convocatoria con la Selección Mexicana: regresa "Chucky" Lozano y C

Una nueva era comienza para el futbol mexicano. Rafael Márquez presentó este jueves 17 de septiembre su primera lista de convocados como director técnico de la Selección Nacional Mayor, marcando el inicio de su proyecto deportivo de cara a los partidos amistosos de este mes y octubre.La gran sorpresa de la lista fue el regreso de Hirving "Chucky" Lozano al combinado nacional. Debido a que se trata de fechas FIFA de partidos amistosos, los clubes de la Liga MX acordaron limitar el préstamo a un máximo de dos futbolistas para no afectar sus plantillas de cara al Apertura 2026. Bajo esta premisa, Chivas se consolidó como la base del equipo, aportando seis de los 30 jugadores seleccionados y retomando un protagonismo que había perdido en años recientes.En la portería, Raúl "Tala" Rangel mantiene su estatus como el guardameta titular tras su sobresaliente participación en el Mundial 2026. La lista también incluye novedades en esta demarcación con el regreso de Álex Padilla y la primera oportunidad para Óscar García de León.Más allá de los nombres, Márquez detalló la metodología que regirá su gestión. El "Kaiser" busca mantener la base de trabajo establecida por Javier Aguirre, pero imprimiendo su propio estilo. Para ello, implementó un "radar" de seguimiento de más de 60 jugadores, incluidos jóvenes promesas, que serán evaluados durante todo el año y no solo en las concentraciones oficiales. Este monitoreo se basa en cuatro ejes multidisciplinarios que analizan el desempeño deportivo, las condiciones personales y el trabajo dentro y fuera de la cancha.El exdefensa del Barcelona fue enfático en que ningún jugador tiene su lugar asegurado por nombre o trayectoria. La competencia interna será la clave para potenciar al futbolista mexicano, y la convocatoria dependerá estrictamente del rendimiento cotidiano en sus respectivos clubes. Además, la estrategia a futuro contempla una mayor cantidad de partidos amistosos y torneos en Europa contra selecciones de élite, con el objetivo de que el plantel se acostumbre a ritmos de máxima intensidad y salga de su zona de confort.