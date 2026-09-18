Selección Mexicana de basquetbol irrumpe en el Top 30 del ranking FIBA con ascensos históricos

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El baloncesto nacional vive una era dorada reflejada en las cifras: ambas selecciones escalan posiciones en la clasificación mundial de la FIBA tras destacadas actuaciones en torneos continentales y eliminatorias rumbo a Qatar 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/09/2026 09:40 AM.
En Deportes y editada el 18/09/2026 09:42 AM.