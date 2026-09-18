Zinedine Zidane presenta su primera convocatoria con Francia: Mbappé sigue como capitán y hay cinco

Una nueva era comienza para el futbol francés. Zinedine Zidane, quien toma el relevo de Didier Deschamps al frente de la Selección de Francia, presentó este viernes su primera lista de convocados para los próximos partidos de la Liga de las Naciones. El legendario estratega, recordado por su exitosísima etapa al frente del Real Madrid, apostó por una mezcla de experiencia y juventud para los duelos ante Turquía, Bélgica e Italia.Entre las figuras destacadas se encuentra el regreso del centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, así como la presencia de pilares como Ibrahima Konaté, Jules Koundé y Kylian Mbappé. Zidane confirmó que la estrella del conjunto merengue mantendrá el gafete de capitán. En un momento curioso de la rueda de prensa, 'Zizou' incluso tradujo al francés una pregunta formulada en español sobre la supuesta falta de implicación defensiva de Mbappé, demostrando su conexión con la prensa internacional.La lista incluye a cinco debutantes absolutos que representan la inyección de sangre fresca que busca el técnico: el delantero Estéban Lepaul, el mediocampista Lucas da Cunha, el portero Guillaume Restes y los defensas Jérémy Jacquet y Andy Diouf. Por el contrario, Aurélien Tchouaméni no fue convocado por decisión técnica para permitirle recuperar su mejor forma física y ritmo de competencia en su club tras sus recientes problemas físicos.Zidane también fue contundente al cerrar la puerta a dos históricos de la pasada década. Tanto N'Golo Kanté como Karim Benzema no volverán a vestir la camiseta de 'Les Bleus', ya que el proyecto de Zidane está enfocado en desarrollar y dar paso a "jugadores más jóvenes". Además, el técnico se mostró evasivo respecto al próximo ganador del Balón de Oro.Con esta convocatoria, Francia iniciará su concentración el próximo lunes. El reto inmediato será sumar puntos en la Liga de las Naciones frente a rivales de peso como Turquía (25 de septiembre), Bélgica (28 de septiembre y 5 de octubre) e Italia (2 de octubre).Lista de convocados: