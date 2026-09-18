Zinedine Zidane presenta su primera convocatoria con Francia: Mbappé sigue como capitán y hay cinco

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El legendario técnico asume las riendas de 'Les Bleus' tras la era de Didier Deschamps. En su primera lista para la Liga de las Naciones, Zidane apuesta por la renovación con cinco novedades, mantiene a Mbappé como líder y descarta a veteranos como Benzema y Kanté.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/09/2026 11:50 AM.
En Deportes y editada el 18/09/2026 10:53 AM.