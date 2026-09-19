Óscar "Conejo" Pérez salva a un menor tras incendiarse su cabeza en acto de la Paralimpiada Nacional

La rápida reacción de un exfutbolista evitó una tragedia mayor durante un evento deportivo en Hidalgo. Un acto de abanderamiento rumbo a la Paralimpiada Nacional se convirtió en una emergencia en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, en Venta Prieta, Pachuca, cuando las llamas alcanzaron la cabeza de un niño.El incidente ocurrió durante una presentación cultural que incluía una flauta ancestral con una llama encendida. En medio del número, el fuego prendió en la cabeza de un menor que se encontraba cerca del área de exhibición. Desde el presídium, el histórico guardameta Óscar "Conejo" Pérez, quien actualmente se desempeña como titular del Instituto Hidalguense del Deporte (INHIDE), advirtió el peligro de inmediato. Sin dudarlo, corrió hacia el niño y utilizó su propia chamarra para sofocar las llamas, logrando controlar la emergencia antes de que el menor fuera retirado del lugar.Tras el suceso, el niño fue trasladado a un hospital para recibir atención médica por lesiones en el rostro, la frente y la cabeza. Aunque el susto fue mayúsculo, las autoridades confirmaron que el menor quedó fuera de peligro.El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, quien encabezaba el acto de presentación de los deportistas que participarán en la justa nacional, reconoció públicamente la rapidez y valentía con la que Pérez acudió en auxilio del menor. Esta intervención heroica refuerza el vínculo del "Conejo" con el estado, quien tras una exitosa carrera en las canchas con Pachuca, Cruz Azul y la Selección Mexicana, ha mantenido un compromiso directo con el desarrollo de atletas, entrenadores y competencias en Hidalgo desde su cargo administrativo.