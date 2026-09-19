Óscar "Conejo" Pérez salva a un menor tras incendiarse su cabeza en acto de la Paralimpiada Nacional

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Durante un acto de abanderamiento en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, el exarquero y actual titular del INHIDE actuó con rapidez para extinguir las llamas que alcanzaron a un niño. El menor fue hospitalizado con quemaduras, pero se encuentra fuera de peligro, mientras el gobernador Julio Menchaca elogió la valiente intervención del exfutbolista.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/09/2026 10:44 AM.
En Deportes y editada el 19/09/2026 10:48 AM.