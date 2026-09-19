Rosa María Guerrero rompe récord mundial de 18 años en lanzamiento de disco en el Grand Prix de Cali

...

La atleta mazatleca hizo historia al superar con 27.81 metros la marca mundial de lanzamiento de disco F55, vigente desde 2008. Su hazaña en Colombia reafirma el potencial del deporte adaptado mexicano y la proyecta como una firme candidata de cara a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/09/2026 10:39 AM.
En Deportes y editada el 19/09/2026 10:44 AM.