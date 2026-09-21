Canelo Álvarez se entrena con Usyk en España y firma la espalda de fan que lo lleva tatuado

Canelo Álvarez vive una etapa de transformación en su preparación. El boxeador mexicano fue sorprendido recientemente en España por un fanático que lleva tatuado su rostro en la espalda y ahora también luce la firma del campeón de manera permanente. Este momento ocurrió cuando el tapatío salía de su entrenamiento, previo a la pelea que sostendrá contra Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, por el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de las 168 libras.La preparación de Saúl Álvarez rumbo a este combate mundialista ha tomado un giro diferente. Actualmente entrena junto a Oleksandr Usyk en un gimnasio de España, buscando evitar los errores que cometió en mayo de 2025 cuando se enfrentó a William Scull en tierras árabes, donde la falta de adaptación le costó un rendimiento por debajo de lo esperado.El objetivo de Canelo es claro: reivindicarse tras sufrir la tercera derrota de su carrera como pugilista profesional. El pasado 13 de septiembre, en el Allegiant Stadium, cayó por decisión unánime ante Terence Crawford con tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113. Esta derrota significó perder los cuatro campeonatos de la división de los supermedianos (CMB, AMB, OMB y FIB) después de más de cinco años de dominio en la categoría.Tras ese revés, el jalisciense se sometió a una cirugía de codo que lo mantuvo inactivo en mayo, mientras que Crawford decidió retirarse dejando vacantes todos los títulos de las 168 libras. Ahora, Canelo tendrá la oportunidad de recuperar uno de esos cinturones.Su rival, Christian Mbilli, llega con un récord envidiable: 29 triunfos (24 por nocaut) y un empate. Su última presentación fue en la cartelera de Canelo vs. Crawford, donde enfrentó al guatemalteco Lester Martínez en un combate que terminó empatado. Aunque muchos no consideran que Mbilli represente una amenaza mayúscula, el boxeador de raíces francesas llega invicto y hambriento de gloria.Este duelo tendrá un valor especial para Canelo, quien volverá a pelear como retador después de cuatro años. La última ocasión en que ocupó ese papel fue el 7 de mayo de 2022, cuando desafió a Dmitry Bivol por el cinturón semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Con una nueva estrategia de entrenamiento y la compañía de Usyk, el mexicano busca demostrar que aún tiene mucho que decir en el boxeo mundial.