Canelo Álvarez se entrena con Usyk en España y firma la espalda de fan que lo lleva tatuado

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El boxeador mexicano se prepara en España junto al ucraniano Oleksandr Usyk para su combate del 31 de octubre por el título del CMB de las 168 libras. Canelo busca reivindicarse tras caer ante Crawford en septiembre y perder sus cuatro cinturones de supermediano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/09/2026 09:41 AM.
En Deportes y editada el 21/09/2026 09:50 AM.