Isaac "Pitbull" Cruz se postula como el sucesor de Canelo Álvarez y reta a Ryan García

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Tras retener su título interino del CMB con un nocaut sobre Néstor Bravo, Isaac Cruz afirmó estar listo para ser la nueva cara del boxeo mexicano cuando Canelo Álvarez se retire. Además, el "Pitbull" retó a Ryan García a pelear en cualquier momento y mencionó otros rivales de interés, mientras el multicampeón se prepara para su próximo combate en octubre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/09/2026 12:26 PM.
En Deportes y editada el 21/09/2026 12:31 PM.