Isaac "Pitbull" Cruz se postula como el sucesor de Canelo Álvarez y reta a Ryan García

Una de las grandes incógnitas en el pugilismo actual es quién tomará la antorcha del boxeo mexicano cuando Saúl "Canelo" Álvarez cuelgue los guantes. Tras su contundente victoria del pasado fin de semana en la Pechanga Arena de San Diego, donde noqueó a Néstor Bravo en el sexto asalto para retener su título interino de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Isaac "Pitbull" Cruz alzó la mano para asumir ese rol.Al finalizar su pelea, Cruz mostró respeto hacia el multicampeón, pero dejó clara su ambición de liderar la afición en el futuro. "Como lo dije, respetamos mucho a Canelo, le damos el apoyo a Canelo, pero aquí viene alguien que puede suplirlo cuando él se vaya. El Pitbull está para soportar ese gran peso y darle lo mejor a la afición mexicana", declaró el boxeador capitalino.En el mismo tenor, Isaac Cruz manifestó su interés en enfrentar a Ryan García, aprovechando el impulso de su reciente triunfo. El mexicano dejó la puerta abierta para pactar el combate en cualquier momento del año, sin condicionarlo a una fecha específica. "Diciembre, mayo o septiembre. Si Ryan quiere pelear conmigo, no importa cuándo. Estaré listo", afirmó, recordando que García también viene de una victoria contundente. Además del de Victorville, el "Pitbull" mencionó su deseo de una revancha con Rolando Romero y señaló a Dalton Smith y Alberto Puello como otros rivales que le resultan atractivos.El estilo ofensivo de Cruz, basado en la presión constante y el intercambio de golpes, lo ha consolidado como un boxeador sumamente atractivo para el público. Para diversos analistas, estas características, sumadas a su valentía en el ring, lo ubican como el candidato más firme para tomar el protagonismo del boxeo nacional en la próxima década.Mientras Cruz traza su propio camino, el futuro de Canelo Álvarez parece encaminado hacia el ocaso de su carrera, aunque aún con metas pendientes. El originario de Guadalajara ha insistido en múltiples ocasiones que su objetivo es retirarse a los 37 años, edad que coincidiría con el final de su lucrativo contrato con el promotor Turki Al-Alshikh. Por ahora, el "Canelo" tiene el foco puesto en recuperar la corona, enfrentándose a Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, en busca del título del CMB de las 168 libras.