México blanquea 4-0 a Bermudas y avanza a los playoffs por el ascenso al Grupo

El equipo mexicano de tenis cumplió con creces su objetivo en la primera ronda del Grupo Mundial II de la Copa Davis, al superar con una contundente blanqueada de 4-0 a la selección de Bermudas. Con este resultado, México avanzó a los playoffs por el ascenso al Grupo Mundial I, serie que disputará en febrero de 2027, manteniendo intacta la aspiración de regresar a una de las divisiones más relevantes del torneo por equipos.La delegación tricolor, encabezada por Alex Hernández, Alan Magadán, Alan Rubio y Luis Álvarez, dio un paso firme el sábado al tomar una ventaja de 2-0. Alan Magadán abrió el marcador con una victoria sobre Daniel Philips por parciales de 6-4 y 6-1, mientras que Alex Hernández se impuso a Richard Mallory con un marcador de 6-4 y 6-2.Con la serie prácticamente definida, México aseguró la eliminatoria este domingo en el duelo de dobles. La pareja conformada por Luis Carlos Álvarez y Alan Magadán no dio opciones a sus rivales, derrotando a Mallory y Philips por parciales de 6-2 y 6-0 en tan solo una hora y cuatro minutos. El triunfo se consumó como visitante en el W.E.R. Joell Tennis Stadium de Hamilton, Bermudas, sobre cancha dura al aire libre.Mientras México celebra su clasificación, el panorama global del torneo ya tiene definidos a los ocho países que disputarán el Final 8 de la Copa Davis. Austria, Canadá, República Checa, Alemania, Gran Bretaña, Corea del Sur y España se unen a Italia, que clasifica automáticamente como país anfitrión.La ronda definitiva se llevará a cabo del 24 al 29 de noviembre en Bolonia, Italia, justo después de las ATP Finals programadas en Turín. Para esta fase, el formato de las series cambia drásticamente: cada eliminatoria se definirá al mejor de tres encuentros (dos partidos de individuales y uno de dobles), bajo un sistema de eliminación directa a partir de los cuartos de final. Este formato de alta exigencia y margen reducido para el error pondrá a prueba a las naciones que buscan cerrar la temporada con el título de campeón mundial de tenis masculino por equipos.