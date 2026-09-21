México blanquea 4-0 a Bermudas y avanza a los playoffs por el ascenso al Grupo

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El conjunto nacional dominó la serie en Hamilton con victorias contundentes en individuales y dobles, asegurando su pase a la eliminatoria de febrero de 2027. Paralelamente, se definieron los ocho participantes del Final 8 del torneo, que se disputará en noviembre en Italia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/09/2026 12:01 PM.
En Deportes y editada el 21/09/2026 12:05 PM.