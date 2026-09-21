México cierra con destacadas participaciones en el medio maratón del Mundial de Running 2026 en Cope

La delegación mexicana de atletismo cerró su participación en el Campeonato Mundial de Atletismo en Ruta 2026, celebrado en Copenhague, Dinamarca, con un sólido desempeño en la prueba de medio maratón. Un total de ocho corredores nacionales cruzaron la meta en esta cita, que reunió a 496 atletas de 85 federaciones, además del Equipo de Atletas Refugiados de World Athletics.En la rama femenil, la campeona panamericana Laura Galván encabezó la actuación de México al finalizar en el puesto 40 con un tiempo de 1:10:57. Fue seguida de cerca por Adela Honorato, quien ocupó la posición 49 con 1:11:36. Daniela Torres y Brenda Flores completaron la representación femenina, ubicándose en los lugares 88 (1:18:01) y 90 (1:18:23), respectivamente, demostrando resistencia y compromiso en una competencia de alto nivel.Por el lado varonil, la mejor ubicación para México la consiguió Marcelo Laguera, quien finalizó en el puesto 32 de la clasificación general. El resto de los representantes nacionales también completaron la prueba dentro de sus respectivas clasificaciones: José Santana cruzó la meta en el puesto 63 con 1:03:06, Cruz Gómez se ubicó en la posición 82 con 1:04:14, y Ayrton Ledesma cerró la participación mexicana en el lugar 101, con un tiempo de 1:06:40.En el plano internacional, la jornada estuvo marcada por la hazaña del sueco Andreas Almgren, quien obtuvo su primer oro mundial al imponerse en el medio maratón masculino con un tiempo de 58:06. Esta marca no solo le dio el título, sino que le permitió rebajar en 35 segundos el récord europeo que él mismo poseía. Almgren superó por cinco segundos al keniano Nicholas Kipkorir, que llegó segundo, mientras que el ugandés y campeón olímpico Joshua Cheptegei completó el podio.El evento, celebrado entre el 19 y el 20 de septiembre, se consolidó como una de las últimas grandes citas internacionales de la temporada. La competencia contó con la presencia de figuras de primer nivel, como el noruego Jakob Ingebrigtsen, la plusmarquista mundial keniana Agnes Ngetich, la medallista de bronce uruguaya Julia Paternain y la doble medallista europea española Marta García, otorgando un prestigio adicional a los resultados obtenidos por los atletas mexicanos en el exigente circuito de Copenhague.