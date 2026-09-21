México cierra con destacadas participaciones en el medio maratón del Mundial de Running 2026 en Cope

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La delegación mexicana contó con ocho corredores en el Campeonato Mundial de Atletismo en Ruta. Laura Galván lideró la rama femenil en el lugar 40, mientras que Marcelo Laguera fue el mejor varonil en el puesto 32. El sueco Andreas Almgren se llevó el oro con récord europeo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/09/2026 11:54 AM.
En Deportes y editada el 21/09/2026 12:00 PM.