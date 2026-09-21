México conquista el oro histórico en freestyle mixto en el Mundial de Taekwondo Poomsae Chuncheon

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La selección mexicana de taekwondo hizo historia al obtener la medalla de oro en la categoría freestyle mixto por equipos (+17 años) con una puntuación de 9520. El país sumó además múltiples preseas de plata y bronce, consolidando su aspiración de incluir esta disciplina en el programa de los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/09/2026 10:50 AM.
En Deportes y editada el 21/09/2026 10:54 AM.