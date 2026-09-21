México conquista el oro histórico en freestyle mixto en el Mundial de Taekwondo Poomsae Chuncheon

México escribió una nueva página de oro en la historia del deporte nacional. Durante el Campeonato Mundial de Taekwondo Poomsae Chuncheon 2026, celebrado en Corea del Sur, la selección mexicana conquistó la medalla de oro en la modalidad freestyle mixto por equipos, categoría +17 años. El equipo, integrado por Cecilia Lee, Josué Galindo, Éder Jezrael Cantero Moreno, Daniel García, Luis Alfonso de la Mora López y Dayra Mariana Comparan Luna, desplegó una actuación impecable desde el tatami, alcanzando una puntuación de 9520 que los llevó a lo más alto del podio, por encima de Tailandia (plata) y el compartido bronce de Estados Unidos y Filipinas.Al término de la competencia, Cecilia Lee, multimedallista mundial y panamericana, compartió con los medios la emoción del logro, destacando el esfuerzo colectivo del equipo. Este título no solo representa un triunfo aislado, sino que consolida a una generación de atletas mexicanos con un sólido historial internacional. Aunque el poomsae aún no forma parte del programa olímpico oficial, la Federación Mundial de Taekwondo y las delegaciones nacionales, incluida la de México, trabajan con la firme intención de integrar esta disciplina de cara a los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032.La cosecha de medallas para México en Chuncheon fue amplia y demostró la profundidad del talento nacional. En la categoría varonil Over 60, la tercia formada por Roberto López, Jorge Morales y José González se colgó el bronce por equipos. El podio también fue alcanzado por la escuadra cadete varonil (Sergio García, Alan Galván y Abraham Sánchez) y por Alan Dae Yon Kim en la competencia individual de poomsae. En la rama del freestyle, Sofía Lee y Miguel Moreno obtuvieron el tercer lugar en parejas (-17 años), mientras que el propio Moreno había abierto la cuenta de preseas al conseguir la plata en la modalidad individual de la misma categoría.Para quienes no están familiarizados con la disciplina, el poomsae es el equivalente en el taekwondo a la kata en el karate. La palabra coreana se traduce aproximadamente como "forma" o "secuencia de movimientos", reuniendo técnicas ejecutadas en un orden establecido que simulan la defensa y el ataque contra rivales imaginarios. Mientras que la modalidad tradicional se centra en la precisión técnica de formas establecidas como los Taegeuk, el freestyle permite rutinas dinámicas acompañadas de música, incorporando patadas de mayor dificultad y elementos acrobáticos.Más allá de la competencia, el poomsae representa la esencia técnica y filosófica del taekwondo, exigiendo al atleta un dominio absoluto del equilibrio, la respiración, la concentración y la memoria muscular. Con este histórico desempeño en Corea del Sur, México no solo demuestra su supremacía en el tatami, sino que refuerza su camino para llevar esta arte marcial a la máxima cita deportiva del mundo.