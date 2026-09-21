Pol Lorente deja la Selección Mexicana para unirse al cuerpo técnico de Javier Aguirre en el Valenci

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El preparador físico español concluye su etapa de dos años con el Tri para reunirse con el 'Vasco', quien estaría a punto de ser anunciado como nuevo entrenador del Valencia. Esta representa la primera baja del cuerpo técnico que trabajaría con Rafa Márquez rumbo al ciclo del Mundial 2030.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/09/2026 09:54 AM.
En Deportes y editada el 21/09/2026 09:58 AM.