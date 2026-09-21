Pol Lorente deja la Selección Mexicana para unirse al cuerpo técnico de Javier Aguirre en el Valenci

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció la salida de Pol Lorente como preparador físico de la Selección Mexicana, marcando la primera baja en el proceso que se había presentado meses atrás con miras al Mundial 2030 bajo la dirección de Rafa Márquez. El especialista español dejará el cargo para integrarse al cuerpo técnico de Javier Aguirre en el Valencia CF, de la primera división de España.A través de un comunicado oficial, la FMF agradeció a Lorente su compromiso y dedicación durante los dos años que formó parte de la institución, desde su incorporación en agosto de 2024, deseándole el mayor de los éxitos en su nuevo proyecto profesional. Con esta desvinculación, Lorente no estará presente en los próximos compromisos del representativo nacional ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.La reunión laboral entre Lorente y Aguirre no es casualidad; ambos han forjado una sólida relación de trabajo a lo largo de los años. Su colaboración comenzó en la Selección de Egipto (2018-2019), continuó en el Leganés durante la lucha por la permanencia en 2019, pasó por Rayados de Monterrey en 2020, el Mallorca y, más recientemente, la Selección Mexicana.Según reportes de periodistas como César Luis Merlo y Fabrizio Romano, Javier Aguirre habría llegado a un acuerdo con la directiva del Valencia para convertirse en el nuevo entrenador del club, con el objetivo de salvar al equipo de la zona de descenso. El Valencia ocupa actualmente la penúltima posición de la tabla con apenas cuatro puntos tras siete jornadas. Se espera que el 'Vasco' arribe a España esta misma semana para formalizar los últimos detalles económicos y fiscales de su contrato y ser presentado oficialmente.Este nuevo reto en LaLiga se suma a la extensa y reconocida trayectoria de Aguirre en el fútbol español, donde ha dirigido a clubes como Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Leganés y Mallorca, consolidándose como un especialista en rescatar equipos en situaciones límite. Su regreso a Europa se da tras dejar una marca histórica con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, donde logró ganar sus tres partidos de fase de grupos y mantuvo la portería invicta en cuatro encuentros, imponiendo un nuevo récord para el futbol nacional.