Raúl Jiménez aparece con muletas en el Molineux y se perderá la Fecha FIFA por lesión en la rodilla

El delantero mexicano Raúl Jiménez hizo su reaparición pública este fin de semana en el Molineux Stadium, aunque no de la forma en que a él y a la afición les hubiera gustado. "El Lobo Mexicano" fue visto con muletas durante el partido del Wolverhampton ante el West Bromwich Albion, correspondiente a la Championship de Inglaterra, demostrando su compromiso con el equipo a pesar de no poder participar en el campo de juego.La lesión que lo mantiene alejado de las canchas ocurrió el pasado 16 de septiembre, durante el encuentro de la tercera ronda de la Carabao Cup frente al Everton. Jiménez había iniciado el partido como titular, pero tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 37 debido a un malestar en la rodilla. Posteriormente, el entrenador de los Wolves, César Peixoto, confirmó el diagnóstico y advirtió que el atacante estará fuera de acción por algunas semanas, tiempo necesario para su recuperación.Esta contratiempo tiene un impacto directo en el plano internacional. Debido a la lesión, Raúl Jiménez no pudo ser convocado por el técnico Rafael Márquez para la próxima Fecha FIFA, privando a la Selección Mexicana de uno de sus referentes ofensivos en los próximos compromisos del Tri.A pesar del revés físico, Jiménez no quiso quedarse en casa. El atacante se dio cita en el estadio para apoyar a sus compañeros y se tomó el tiempo de saludar a la afición que se congregó en el recinto, quienes le brindaron muestras de cariño y aliento. Con imágenes circulando en redes sociales del jugador interactuando con los seguidores a pesar de caminar con ayuda, "El Lobo" reafirma su conexión con el club y su deseo de regresar al cien por ciento lo antes posible.