Raúl Jiménez aparece con muletas en el Molineux y se perderá la Fecha FIFA por lesión en la rodilla

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El delantero mexicano fue visto apoyando a su equipo desde las gradas tras sufrir una lesión en la rodilla el 16 de septiembre ante el Everton. El entrenador César Peixoto confirmó que estará fuera por semanas, lo que le impide sumarse a la convocatoria de Rafael Márquez para la próxima Fecha FIFA.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/09/2026 10:54 AM.
En Deportes y editada el 21/09/2026 10:59 AM.