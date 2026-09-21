Ryan García e Isaac "Pitbull" Cruz acuerdan pelear en diciembre tras el nocaut de este último a Nést

El mundo del boxeo se prepara para un posible choque de titanes de origen mexicano. Una posible pelea entre Ryan García e Isaac "Pitbull" Cruz tomó fuerza después de que el capitalino lanzara el reto tras noquear a Néstor Bravo en seis asaltos, y el estadounidense con ascendencia mexicana respondiera de inmediato mostrando su disposición para el enfrentamiento.Al terminar la función en el Pechanga Arena de San Diego, Cruz no dudó en buscar el micrófono para desafiar a "The King". "Hey, Ryan, estoy aquí. Mi siguiente pelea contigo. Vamos, vamos", expresó el peleador de la Magdalena Contreras, quien además reiteró su búsqueda de medir sus puños contra los grandes nombres del boxeo. "Estoy listo. Mi promotor, Sean Gibbons, mi empresa, TGB. Estoy para los grandes nombres. En la vida y el boxeo hay riesgos y estoy para asumirlos. Venga, vamos por México", manifestó el campeón interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).La respuesta de Ryan García no se hizo esperar y llegó a través de su cuenta en la red social X. El actual campeón de peso wélter del CMB reconoció la sólida actuación de Cruz frente al puertorriqueño y puso una fecha sobre la mesa: diciembre. "Bravo, Pitbull. Me demostró esta noche que estaba equivocado. Hagámoslo en diciembre, la oferta está sobre la mesa. Puedo domar a un león, no estoy muy preocupado por domar a un pitbull", escribió García, quien también comentó a un seguidor que Cruz sería un rival "perfecto" para mantenerse activo en el ring.Sin embargo, el cruce de mensajes, aunque emocionante, no equivale a la confirmación oficial del combate. Ambos boxeadores son campeones del CMB, pero compiten en divisiones distintas (wélter y superligero, respectivamente), un escenario que obliga a definir condiciones de peso y negociaciones complejas antes de cerrar el acuerdo. Además, Ryan García añadió un matiz importante a la conversación, recordando que Cruz ya había rechazado en dos ocasiones la posibilidad de pactar una pelea, incluyendo una vez en la que él era el retador obligatorio. "Para dejar esto muy claro a los fans, les he pedido pelear contra Pitbull dos veces... y él ha negado dos veces. Esta será la última vez que intente darle una oportunidad", sentenció el de Victorville. Por ahora, la pelota está en la cancha de Isaac Cruz. Si el "Pitbull" acepta el desafío de diciembre, el boxeo mundial sería testigo de un enfrentamiento de alto voltaje que promete redefinir el panorama de las divisiones ligeras y wélter.