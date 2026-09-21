Ryan García e Isaac "Pitbull" Cruz acuerdan pelear en diciembre tras el nocaut de este último a Nést

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Tras noquear a Néstor Bravo en San Diego, Isaac Cruz retó públicamente a Ryan García, quien aceptó el desafío y propuso un combate para diciembre. Aunque ambos campeones del CMB mostraron disposición, las negociaciones apenas comienzan debido a la diferencia de categorías y antecedentes previos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/09/2026 06:31 AM.
En Deportes y editada el 21/09/2026 06:34 AM.