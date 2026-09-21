Santos Laguna remonta 3-2 a Toluca en el Nemesio Díez y sale del fondo de la tabla del Apertura 2026

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El conjunto lagunero logró una histórica remontada en el estadio del líder del torneo, anotando tres goles en el segundo tiempo tras la expulsión de Everardo López. Además, se confirmó que el portero Carlos Acevedo continuará en el club al no concretarse ofertas del extranjero.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/09/2026 08:43 AM.
En Deportes y editada el 21/09/2026 08:46 AM.