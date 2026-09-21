Santos Laguna remonta 3-2 a Toluca en el Nemesio Díez y sale del fondo de la tabla del Apertura 2026

Lo que parecía un trámite rutinario para el líder del torneo se convirtió en una pesadilla en el Estadio Nemesio Díez. Santos Laguna logró una remontada histórica para imponerse 3-2 a Toluca, cortando una racha negativa que arrastraba desde el inicio del Apertura 2026 y escapando del fondo de la tabla general, mientras que los Diablos Rojos sufrieron su segundo descalabro del certamen.El primer tiempo fue dominado por el conjunto mexiquense, dirigido por Antonio Turco Mohamed. Federico Viñas tuvo una tarde complicada: vio anulados dos goles por fuera de lugar antes de lograr conectar un cabezazo picado al minuto 25, tras un tiro de esquina de Alexis Vega, para poner el 1-0. Toluca amplió la ventaja al minuto 43, cuando Paulinho definió con un brillante taconazo cruzado ante la salida de Carlos Acevedo. Sin embargo, la ventaja comenzó a complicarse en el descuento, cuando Ezequiel Bullaude recortó la diferencia al 45+1'. Poco después, la expulsión de Everardo López dejó a Toluca con un hombre menos, obligando al equipo a replegarse.En el segundo tiempo, los dirigidos por Renato Paiva supieron aprovechar la superioridad numérica y los errores del rival. La presión lagunera dio frutos al minuto 86, cuando Kevin Palacios sacó un potente disparo desde tres cuartos de cancha que se incrustó junto al poste derecho para empatar el encuentro. En el tiempo agregado, el 'Mudo' Aguirre tuvo un gol anulado al 90+3', pero la sentencia llegó al 90+5': Fran Villalba definió con un disparo que pegó en la base del poste derecho y terminó dentro de la portería, consumando la remontada.Paralelamente, se aclaró la situación del portero y capitán de Santos Laguna, Carlos Acevedo. A pesar de los rumores que lo vinculaban con el Rayo Vallecano de España, la directiva del club descartó cualquier negociación con equipos extranjeros durante el reciente mercado de pases. Fuentes de la institución aseguraron que no recibieron ofertas formales, por lo que Acevedo se mantiene como titular indiscutible en el Apertura 2026, con el objetivo de conservar su lugar en las convocatorias de la Selección Mexicana.