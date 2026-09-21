Toluca define su ruta en la Copa Intercontinental 2026: el desafío del Derbi de las Américas y el su

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Con la Copa Libertadores en semifinales, el conjunto escarlata se prepara para enfrentar al campeón sudamericano en el Derbi de las Américas. El objetivo es claro: superar la primera ronda y emular la histórica actuación de Pachuca para llegar a la final ante el París Saint-Germain.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/09/2026 08:58 AM.
En Deportes y editada el 21/09/2026 09:01 AM.