Toluca define su ruta en la Copa Intercontinental 2026: el desafío del Derbi de las Américas y el su

El camino del Toluca hacia la cima del mundo comienza a dibujarse con mayor claridad. La lista de posibles rivales para el Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental 2026 se ha reducido a cuatro equipos, luego de que la Copa Libertadores entrara en su definitoria etapa de semifinales, conformada por tres clubes brasileños y uno argentino.Los partidos de ida de esta llave sudamericana se disputarán el 13 de octubre, con las vueltas programadas para el 20 del mismo mes. Aunque los horarios están por confirmarse, la magnitud del escenario es innegable. Cada uno de estos equipos cuenta con una vasta trayectoria internacional, por lo que, sea cual sea el rival que le toque en suerte a los Diablos Rojos, el desafío será mayúsculo y representará una gran oportunidad para demostrar que el fútbol mexicano puede competir de tú a tú con la élite de Conmebol.La ruta hacia el título es exigente pero emocionante. Si Toluca logra superar al campeón de la Libertadores en el Derbi de las Américas, avanzará a la siguiente ronda, donde se enfrentaría al ganador de la serie entre Al-Ahli (representante de Asia) y Mamelodi Sundowns (campeón de África). Solo imponiéndose en ese segundo compromiso, el conjunto escarlata alcanzaría la gran final del torneo. Allí lo esperaría el París Saint-Germain, vigente bicampeón de Europa, que ingresa de forma directa a la definición por el título máximo.Este desafío se enmarca en un contexto histórico alentador para los clubes mexicanos. Bajo el formato anterior del Mundial de Clubes, Tigres marcó el camino al caer en la final ante el Bayern Múnich, mientras que Rayados, Pachuca y Necaxa también lograron destacadas actuaciones de tercer lugar. Ya en el nuevo formato de la Copa Intercontinental, Pachuca protagonizó la mejor actuación de un equipo de la Liga MX al llegar hasta la gran final (donde cayó ante el Real Madrid), no sin antes vencer al Botafogo y a Al-Ahly en rondas previas. En contraste, la participación de Cruz Azul en la edición 2025 terminó de forma prematura en la primera ronda ante Flamengo.Ahora, los Diablos Rojos tienen la oportunidad de construir su propia leyenda. Con el nivel demostrado durante el último año futbolístico en la Liga MX, Toluca busca no solo igualar la histórica actuación de Pachuca, sino dar el paso definitivo para colocar el nombre de México en lo más alto del fútbol mundial.