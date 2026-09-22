AMB exige a David Benavidez definir si conservará título semicompleto o crucero para liberarlo

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El organismo solicitó formalmente al campeón invicto que elija entre sus coronas de 175 y 200 libras para no bloquear las clasificaciones. Aunque aún no hay respuesta oficial, todo indica que Benavidez se mantendrá en la división crucero tras acordar una pelea con Jai Opetaia para mayo de 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/09/2026 10:41 AM.
En Deportes y editada el 22/09/2026 10:45 AM.