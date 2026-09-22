AMB exige a David Benavidez definir si conservará título semicompleto o crucero para liberarlo

La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ha solicitado formalmente a David Benavidez que defina su futuro deportivo, exigiéndole elegir entre conservar su título en la división de peso semicompleto (175 libras) o en la de peso crucero (200 libras). El púgil estadounidense con raíces mexicanas ostenta actualmente los campeonatos de ambas categorías, una situación que ha llevado al Comité de Campeonatos del organismo a intervenir para preservar el orden en las clasificaciones y garantizar oportunidades a los contendientes que aguardan una oportunidad titular.A través de un comunicado en X, la AMB explicó que la decisión de Benavidez es indispensable para evitar que uno de los cinturones quede inactivo mientras el campeón se enfoca en la otra división. "El Comité de Campeonatos de la AMB ha solicitado a David Benavidez aclarar con cuál título pretende continuar compitiendo", señaló la entidad, subrayando que esta definición permitirá desbloquear el camino de los aspirantes en la categoría que quede vacante. En los semicompletos, figuras como Dmitry Bivol y Artur Beterbiev son parte del panorama competitivo, mientras que en los cruceros destaca el australiano Jai Opetaia.Aunque Benavidez aún no ha emitido un pronunciamiento oficial, los indicios apuntan a que continuará su carrera en el peso crucero. Recientemente, el invicto subió al cuadrilátero para pactar un enfrentamiento contra Jai Opetaia, programado tentativamente para mayo de 2027. Opetaia, quien retuvo el cinturón de The Ring tras vencer por nocaut técnico a Noel Mikaelian en la T-Mobile Arena, se perfila como el siguiente gran reto para el estadounidense.David Benavidez ha construido una trayectoria histórica al conquistar títulos mundiales en tres divisiones distintas: supermediano, semipesado y crucero. Su ascenso comenzó con victorias sobre Oleksandr Gvozdyk y David Morrell en las 175 libras, donde obtuvo los cetros interino y regular del CMB y la AMB, respectivamente. Posteriormente, dio el salto a las 200 libras, donde derrotó por nocaut técnico a Gilberto “Zurdo” Ramírez para adjudicarse los títulos de supercampeón de la AMB y campeón de la OMB. Ahora, su elección determinará no solo su propio legado, sino también la reconfiguración del mapa mundial en dos de las divisiones más competitivas del boxeo actual.