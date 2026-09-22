Hugo Sánchez reclama falta de reconocimiento tras la chilena de Miguel Borja en el Clásico Nacional

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El histórico delantero mexicano expresó su molestia porque narradores y comentaristas no vincularon el espectacular gol de Borja con su propio legado. Sánchez comparó la situación con el respeto que reciben figuras como Maradona o Cristiano Ronaldo en sus países de origen.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/09/2026 10:00 AM.
En Deportes y editada el 22/09/2026 10:05 AM.