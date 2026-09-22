Hugo Sánchez reclama falta de reconocimiento tras la chilena de Miguel Borja en el Clásico Nacional

El reciente Clásico Nacional entre América y Chivas dejó para la historia una imagen inolvidable: la espectacular chilena de Miguel Borja que encendió al Estadio Azteca y cambió el rumbo del partido a favor de los azulcremas. Sin embargo, más allá de la celebración deportiva, la jugada desató una polémica inusual protagonizada por Hugo Sánchez, quien aprovechó su participación en Fútbol Picante para expresar su reclamo hacia la prensa especializada.Para el exdelantero de Pumas y Real Madrid, la ejecución acrobática de Borja tenía una referencia histórica inevitable en el fútbol mexicano: su propia trayectoria. Sánchez señaló con molestia que ningún periodista, narrador o comentarista hizo la conexión durante la transmisión, ignorando el legado de un jugador que convirtió las chilenas en su sello personal. "En otros países existe una costumbre distinta", explicó, citando como ejemplo cómo en Argentina se recuerda a Diego Maradona o en Portugal a Cristiano Ronaldo cada vez que una nueva generación replica sus acciones características.El reclamo de Sánchez cobra peso al revisar su historial. Desde 1979, cuando dejó sin palabras a Ricardo La Volpe con una chilena jugando para Pumas, hasta su etapa dorada en Europa, el mexicano perfeccionó este recurso. El momento cumbre llegó el 10 de abril de 1988 en el Santiago Bernabéu, frente al Logroñés. Aquel gol, conocido universalmente como "Señor Gol" (un juego de palabras al leer "Logroñés" al revés), se convirtió en una de las fotografías más icónicas del deporte nacional y consolidó a Sánchez como uno de los máximos especialistas en remates acrobáticos.Con esta declaración, Hugo Sánchez no busca opacar el mérito de Miguel Borja, cuya anotación fue determinante en el Clásico, sino abrir una discusión sobre la memoria histórica del fútbol mexicano. Para el "Pentapichichi", cada vez que un futbolista ejecuta una jugada que definió su carrera, debería existir un reconocimiento automático a quien la popularizó, preservando así la identidad y la escuela que dejaron las grandes figuras del pasado.