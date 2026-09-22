Lionel Messi presenta la playera dorada especial para su despedida con Argentina ante Benín

Lionel Messi compartió este lunes los detalles de la indumentaria que marcará el cierre de su ciclo con la Selección de Argentina. A través de sus redes sociales, el capitán presentó la playera especial que utilizará en su partido de despedida ante Benín, programado para el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires.La camiseta conmemorativa destaca por tener el número 10 en color dorado, tono que también estará presente en los vivos de la casaca. Además, el dorsal incluye al sol de la bandera argentina como fondo y un logo especial ubicado en la parte superior de la espalda, diseñado exclusivamente para esta ocasión histórica. "Último partido. Una camiseta para toda la vida", escribió Messi en su publicación de Instagram, donde también mostró los botines que completarán su equipación en este encuentro emotivo.El anuncio llega poco más de un mes después de que Messi comunicara su retiro definitivo del combinado nacional mediante una carta publicada el pasado 31 de agosto. La decisión se produjo tras la derrota en la final del Mundial 2026 ante España, disputada en Estados Unidos, cerrando así una de las carreras más laureadas en la historia del fútbol.Se espera que el Estadio Monumental registre un lleno absoluto y un ambiente de celebración y agradecimiento para "La Pulga". Este amistoso ante Benín no solo servirá como preparación en la Fecha FIFA, sino como el escenario elegido para que la afición argentina rinda un último homenaje a su máximo ídolo, quien vestirá por última vez los colores de la Albiceleste con un diseño creado para inmortalizar su legado.