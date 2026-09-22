Lionel Messi presenta la playera dorada especial para su despedida con Argentina ante Benín

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El astro argentino reveló en redes sociales el diseño exclusivo que lucirá en su último partido con la Albiceleste. La casaca cuenta con detalles en color dorado y un logo conmemorativo para el amistoso del 6 de octubre en Buenos Aires, marcando el fin de una era tras la final del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/09/2026 08:21 AM.
En Deportes y editada el 22/09/2026 08:24 AM.