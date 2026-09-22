México hace historia al debutar en relevos mixtos del Mundial de Ciclismo

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La delegación mexicana marcó un hito al ser el primer país latinoamericano en competir en la prueba de relevos mixtos. Isaac del Toro logró un destacado sexto lugar en la contrarreloj individual, mientras que el equipo nacional finalizó penúltimo pero con el orgullo de abrir camino para futuras generaciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/09/2026 10:45 AM.
En Deportes y editada el 22/09/2026 10:49 AM.