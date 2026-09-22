México hace historia al debutar en relevos mixtos del Mundial de Ciclismo

El ciclismo mexicano escribió una nueva página en su historia durante el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta UCI Montreal 2026. Por primera vez, un equipo de Latinoamérica participó en la prueba de relevos mixtos, consolidando a México como pionero en esta modalidad dentro de la región. El conjunto nacional, integrado por Romina Hinojosa, Andrea Ramírez, Yareli Salazar, Ignacio Prado, Tomás Aguirre y Sebastián Ruíz (quien compitió en dos segmentos), finalizó en la penúltima posición con un tiempo de 57:41.84, superando únicamente a Japón.Aunque el resultado no fue podio, la participación tuvo un valor simbólico enorme. Italia se llevó la victoria con 51:32.28, seguida por Francia (51:40.91) y Suiza (51:52.18). Para el ciclismo nacional, este debut representa un precedente importante que inspira a nuevas generaciones de pedalistas a soñar con competencias de élite como el Tour de Francia o el Giro D'Italia.En el plano individual, Isaac del Toro protagonizó una actuación sobresaliente en su debut mundialista. En la prueba contrarreloj individual, el joven ciclista logró ubicarse entre los 10 mejores del mundo, finalizando en la sexta posición con un registro de 46:31 minutos. Aunque tuvo dificultades para pelear los primeros lugares contra rivales de mayor experiencia en esta disciplina, quedó a solo 1:38 del campeón mundial, el belga Remco Evenepoel. Este resultado es especialmente prometedor de cara a su siguiente reto: la prueba de ruta programada para el domingo 27 de septiembre, modalidad donde Del Toro tiene sus mayores fortalezas y donde buscará luchar por el prestigioso Maillot Arcoíris.Por otro lado, en la rama femenil, Romina Hinojosa terminó en el lugar 28 de la contrarreloj, a 5:42 de la ganadora, la suiza Marlen Reusser. Sara Roel concluyó en la posición 33, a 7:29 de la líder. En la categoría Sub-23, Sebastián Ruíz ocupó el lugar 23 con un tiempo de 39:28.10, quedando a 2:01.94 del neerlandés Ryan Gál. Cabe mencionar que en la contrarreloj femenil Sub-23 no hubo representación mexicana debido a problemas de visa de Fernanda Zarate.Con estas actuaciones, la delegación mexicana, integrada por atletas de distintas generaciones, ha demostrado competitividad y espíritu de superación en el escenario canadiense. Las competencias continúan este martes con más participación nacional, manteniendo la expectativa alta para el cierre del evento.