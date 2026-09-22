Rafael Márquez inicia oficialmente su era al frente del Tri con primera práctica

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El 'Káiser' dirigió su primer entrenamiento oficial en el Centro de Alto Rendimiento con miras al partido ante Colombia. La convocatoria sufrió un ajuste tras la molestia muscular de Cervantes, quien fue sustituido por Isaías Violante. El equipo completará su integración antes de viajar a Estados Unidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/09/2026 08:32 AM.
En Deportes y editada el 22/09/2026 08:35 AM.