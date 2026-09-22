Rafael Márquez inicia oficialmente su era al frente del Tri con primera práctica

La nueva etapa de la Selección Mexicana bajo el mando de Rafael Márquez comenzó formalmente este lunes 21 de septiembre. El exdefensa estrella dirigió su primer entrenamiento oficial en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), marcando el inicio de los trabajos de cara al primer compromiso amistoso contra Colombia, previsto para el próximo 26 de septiembre en Baltimore, Estados Unidos.La mayoría de los jugadores convocados ya se encuentran en las instalaciones del CAR, habiendo reportado desde la noche del domingo 20 de septiembre y durante las primeras horas de este lunes. Sin embargo, esta nueva era arrancó con ajustes forzados en la lista. A través de un comunicado, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informó que Alan Cervantes, mediocampista del Club América, causó baja debido a una molestia muscular.Para cubrir la ausencia, se integró desde este lunes Isaías Violante, quien ya formaba parte del grupo considerado y tenía previsto incorporarse directamente en Nueva Jersey. "En su lugar, Isaías Violante... se sumará desde este lunes a la concentración y a los trabajos en el Centro de Alto Rendimiento", detalló el organismo rector del futbol mexicano.Aunque la mayoría de los elementos de la Liga MX ya están en concentración, incluyendo a Santiago Giménez quien arribó recientemente, aún faltan por integrarse Hirving "Chucky" Lozano y Germán Berterame. Se espera que para este martes el plantel quede completo para realizar una doble sesión de entrenamiento antes de emprender el viaje a Estados Unidos, programado para el jueves.Esta ventana de la Fecha FIFA será crucial para afinar detalles tácticos y físicos rumbo a la Concacaf Nations League de noviembre, torneo que definirá a los clasificados al Final Four del próximo año. Además de Colombia, el Tri enfrentará a Perú en Nueva Jersey, a Estados Unidos en Phoenix, Arizona, y cerrará la gira ante Chile en Los Ángeles. Con estos cuatro encuentros, Márquez busca consolidar su proyecto y evaluar a sus dirigidos en escenarios de alta exigencia.