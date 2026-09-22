Ricardo Ferretti acusa a Facundo Oreja de "destruir la paz" en Cruz Azul y critica a Joel Huiqui

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El 'Tuca' Ferretti explotó contra la incorporación del auxiliar técnico que trabajó con el exentrenador Martín Anselmi, asegurando que su presencia rompe la armonía del vestidor. Huiqui defendió la decisión como un acuerdo institucional, mientras expertos desmienten rumores de conflicto interno.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/09/2026 09:13 AM.
En Deportes y editada el 22/09/2026 09:17 AM.