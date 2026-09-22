Ricardo Ferretti acusa a Facundo Oreja de "destruir la paz" en Cruz Azul y critica a Joel Huiqui

La polémica alrededor del cuerpo técnico de Cruz Azul se intensificó tras las duras declaraciones de Ricardo Ferretti. Durante una emisión de Futbol Picante, el histórico entrenador explotó contra Facundo Oreja, actual auxiliar técnico de La Máquina, acusándolo de ser el responsable de romper la armonía y la tranquilidad que Joel Huiqui había construido con el plantel.Las críticas del 'Tuca' surgieron en medio de los cuestionamientos al desempeño del equipo tras las derrotas ante Inter Miami en la Campeones Cup y frente a Rayados de Monterrey en la Liga MX. Ferretti señaló que la llegada de Oreja, quien formó parte del staff de Martín Anselmi durante su breve y turbulenta etapa en el club, fue un error grave que no debió permitirse. “No es posible que traiga un auxiliar del tipo que se fue (Martín Anselmi), y lo traigan para ser auxiliar. Ahora, el responsable es Huiqui, que no debería de permitir esto”, afirmó Ferretti.Para el extécnico, la situación va más allá de lo táctico; considera que Oreja está "destruyendo la paz" del grupo. Ferretti fue contundente al señalar que él jamás habría aceptado trabajar con alguien impuesto o vinculado a un proceso anterior fracasado: “¿Sabes qué? No, hombre, conmigo, ni pintaría jamás. Prefería decir: ‘¿Sabes qué? Renuncio, pero no lo acepto’”.Por su parte, Joel Huiqui ha rechazado enfáticamente las versiones que sugieren que los movimientos en su staff fueron una imposición que redujo su autoridad. El entrenador explicó que la incorporación de Oreja y del preparador físico Diego Bottaioli, así como la salida de Marco Calvillo, fue producto de un consenso con la dirigencia encabezada por Iván Alonso y Víctor Velázquez. “Fue un acuerdo de todos, evaluamos bien los pros, los contras, y decidimos hacerlo así”, declaró Huiqui.Expertos como Javier Alarcón han salido al paso de estos rumores, asegurando en el Podcast de La Máquina que no existe conflicto entre Huiqui y Oreja. Alarcón señaló que estas narrativas provienen de "fuerzas ocultas" que buscan desestabilizar al proyecto deportivo, aclarando que el auxiliar forma parte de una estructura institucional diseñada para fortalecer el trabajo del primer equipo. A pesar de contar con cinco victorias en nueve partidos, la presión por los resultados recientes mantiene encendida la discusión sobre la estabilidad interna en el banquillo celeste.