Samantha Salas regresa triunfal tras un año de recuperación y asegura lugar al Mundial de Raquetbol

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La experimentada jugadora superó tres cirugías de hombro para conquistar los títulos de dobles femenil y mixto en el torneo celebrado en Baja California. Con este regreso victorioso, Salas confirma su pase a la cita global de octubre y reafirma su legado deportivo tras 21 años de competencia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/09/2026 08:47 AM.
En Deportes y editada el 22/09/2026 08:51 AM.