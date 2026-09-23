Canelo Álvarez lanza amenaza a Christian Mbilli: "No podría vencerme ni aunque tuviera 60 años"

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El multicampeón mexicano desestimó las críticas sobre su edad y aseguró estar listo para lastimar a su rival francés. La pelea por el título supermediano del CMB podría reprogramarse de Riad a Las Vegas debido a la inestabilidad geopolítica en Medio Oriente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/09/2026 08:34 AM.
En Deportes y editada el 23/09/2026 08:38 AM.