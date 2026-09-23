Canelo Álvarez lanza amenaza a Christian Mbilli: "No podría vencerme ni aunque tuviera 60 años"

Saúl "Canelo" Álvarez ha respondido con firmeza a los rumores que cuestionan su vigencia y al posible cambio de fecha de su próxima pelea contra Christian Mbilli. En una entrevista con DAZN, el boxeador tapatío lanzó una contundente amenaza a su oponente, asegurando que la diferencia de nivel es tal que ni la edad sería un factor determinante en su contra."No podría vencerme ni aunque tuviera 50 o 60 años. No puede vencerme en esta vida", declaró Canelo, quien busca reivindicarse tras perder el título indiscutido de los supermedianos ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium. Para el mexicano, este combate se ha convertido en un asunto personal para "probarse a sí mismo" frente a los detractores que señalan su edad (35 años) como un impedimento. "Dicen que estoy viejo, pero van a ver", sentenció, enfatizando que su preparación en Gandía, España —bajo la invitación del campeón pesado Oleksandr Usyk— ha sido exhaustiva.Sin embargo, la logística del evento enfrenta nuevos obstáculos. El combate, inicialmente previsto para el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, por el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), podría ser reprogramado. Debido a los recientes ataques con drones y misiles registrados en territorio saudita, existe la posibilidad de trasladar la cartelera al 21 de noviembre a Las Vegas, Estados Unidos. Aunque ni la nueva sede ni la fecha han sido confirmadas oficialmente, ambos pugilistas mantienen sus entrenamientos activos.Christian Mbilli, nacido en Camerún y formado en Francia, llega al reto con un récord invicto de 29 triunfos (aunque su última actuación fue un empate dividido ante Lester Martínez). Conocido por su presión constante y ritmo elevado, el francés ha derrotado a rivales de calibre como Sergiy Derevyanchenko y Carlos Góngora. Mientras se define el calendario definitivo, Canelo insiste en que su objetivo no es probarle nada a nadie más, sino demostrar que sigue siendo una fuerza dominante en el cuadrilátero, listo para "lastimar y detener" a quien se le ponga enfrente.