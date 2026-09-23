Coahuila, Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y la UNAM serán sedes de la Olimpiada Nacional

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) confirmó que la Olimpiada Nacional 2027 se realizará del 22 de abril al 4 de junio en seis sedes distribuidas en cinco estados y la Ciudad Universitaria de la UNAM. Los estados seleccionados para albergar este magno evento son Coahuila, Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo y Oaxaca, consolidándose como la plataforma más importante para la detección y formación de talentos deportivos en el país.La distribución de las disciplinas deportivas por sede es la siguiente: