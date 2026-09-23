Coahuila, Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y la UNAM serán sedes de la Olimpiada Nacional

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El principal certamen multideportivo para niñas, niños y jóvenes en México se llevará a cabo del 22 de abril al 4 de junio. Veracruz e Hidalgo concentrarán el mayor número de disciplinas, mientras que la fase estatal y regional se desarrollará durante los primeros meses del año.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/09/2026 10:09 AM.
En Deportes y editada el 23/09/2026 10:13 AM.