Javier 'Vasco' Aguirre es nombrado nuevo entrenador del Valencia CF para salvar la categoría

El Valencia CF ha anunciado oficialmente la contratación de Javier 'Vasco' Aguirre como su nuevo estratega para la temporada 2026/2027. El club español, que actualmente se encuentra en la penúltima posición de la tabla de La Liga, ha depositado su confianza en el experimentado técnico mexicano para evitar el descenso a Segunda División.Aguirre llega a Mestalla en medio del parón por la Fecha FIFA, lo que le brindará tiempo suficiente para trabajar con la plantilla antes de su debut oficial, programado para el 11 de octubre contra un rival aún por definir en el reinicio de la liga. Sin embargo, el 'Vasco' no podrá reforzar al equipo inmediatamente, ya que deberá esperar hasta el 2 de enero de 2027, cuando se abra el periodo invernal de transferencias.La llegada de Aguirre marca su regreso al futbol español, donde anteriormente dirigió al RCD Mallorca desde marzo de 2022 hasta mayo de 2024. En esa etapa, logró una hazaña notable al rescatar al equipo mallorquín de la zona de descenso en la última jornada y llevarlo hasta la final de la Copa del Rey de 2024, aunque finalmente cayó en la tanda de penaltis ante el Athletic Club.Previamente, Aguirre estuvo al frente de la Selección Mexicana, sucediendo a Jaime Lozano. Bajo su mando, el Tricolor alcanzó hitos históricos como la conquista de la Concacaf Nations League tras vencer a Panamá en la final, y llegó a los Octavos de Final del Mundial, donde fue eliminado por Inglaterra en el estadio conocido como el 'Coloso de Santa Úrsula'. Ahora, el desafío del 'Vasco' será aplicar su característico estilo defensivo y su experiencia en situaciones de presión para estabilizar al Valencia y asegurar su permanencia en la máxima categoría del futbol español.