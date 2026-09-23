Javier 'Vasco' Aguirre es nombrado nuevo entrenador del Valencia CF para salvar la categoría

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El técnico mexicano asume el reto de dirigir al equipo che, actualmente en la penúltima posición de la tabla. Aguirre llega con la experiencia de haber salvado al Mallorca del descenso y de llevar al Tri a los Octavos de Final del Mundial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/09/2026 09:40 AM.
En Deportes y editada el 23/09/2026 09:43 AM.