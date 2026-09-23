Jeremy Márquez regresa a la Selección Mexicana tras adaptarse a nuevas posiciones en Cruz Azul

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El mediocampista celeste volvió a la convocatoria del Tricolor después de un periodo de trabajo silencioso y adaptación a la posición de lateral. Destacó el orgullo de trabajar bajo las órdenes de Rafa Márquez, con quien comparte cantera en Atlas, y expresó su deseo de llegar al próximo Mundial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/09/2026 10:44 AM.
En Deportes y editada el 23/09/2026 10:49 AM.