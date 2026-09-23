Jeremy Márquez regresa a la Selección Mexicana tras adaptarse a nuevas posiciones en Cruz Azul

Jeremy Márquez ha vuelto a vestir la camiseta de la Selección Mexicana, cerrando un ciclo de esfuerzo y adaptación que le permitió recuperar su lugar en el combinado nacional. El mediocampista de Cruz Azul aseguró estar convencido de su regreso y lo considera una gran oportunidad para demostrar su nivel actual. "Estoy contento por estar de nuevo acá. Es una oportunidad grandísima y la realidad es que estoy convencido del por qué estoy aquí", declaró en entrevista con Claro Sports.Su retorno llega tras un periodo fuera de las listas nacionales en el que decidió mantener la calma y enfocarse en su club. Una de las claves de su resurgimiento fue su capacidad de adaptación táctica dentro de La Máquina. Márquez reconoció que jugar como lateral le presentó desafíos iniciales, pero con el paso de los partidos, la Liguilla y el campeonato, logró sentirse cómodo y aportar desde esa nueva posición. "Donde me pongan, creo que somos profesionales y tenemos que hacerlo lo mejor que podamos", explicó, destacando su versatilidad como un recurso valioso para el proyecto de la selección.Para el jugador, esta etapa tiene un significado especial debido a la llegada de Rafael Márquez al banquillo del Tri. Ambos comparten origen en la cantera de Atlas, lo que genera un vínculo de respeto y aprendizaje. "Venimos de la misma cantera y es un orgullo también salir de Atlas. Sabemos la calidad de Rafa como jugador y ahora como entrenador. Le puede aprender demasiado con solo verlo", señaló Jeremy, quien ve en el 'Káiser' un ejemplo de trabajo y liderazgo.Márquez también valoró la alta competencia interna en el equipo, impulsada por la irrupción de jóvenes talentos. Considera que esta disputa por los puestos eleva el nivel colectivo y prepara mejor al equipo para enfrentar rivales de alto calibre, especialmente aquellos con jugadores en Europa. Aunque su mira está puesta en disputar una Copa del Mundo, el futbolista prefiere ir "paso a paso, convocatoria a convocatoria", sin adelantarse a los acontecimientos, pero con la confianza de que su trabajo constante lo mantendrá en los planes del cuerpo técnico.El regreso de Márquez coincide con el inicio de la era de Rafael Márquez como entrenador, quien debutará oficialmente el sábado 26 de septiembre en Baltimore, Estados Unidos, frente a la Selección de Colombia. Este encuentro dará inicio a una gira de preparación que incluirá partidos ante Perú, Estados Unidos y Chile, fundamentales para definir la identidad del nuevo ciclo del futbol mexicano.