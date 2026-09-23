El M&T Bank Stadium de Baltimore será el escenario del debut de Rafael Márquez al frente del Tri

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La casa de los Baltimore Ravens recibirá este 26 de septiembre el primer partido oficial del 'Káiser' como director técnico. El inmueble destaca por su tecnología LED, su certificación LEED Oro y su capacidad para más de 70 mil espectadores.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/09/2026 11:45 AM.
En Deportes y editada el 23/09/2026 11:48 AM.