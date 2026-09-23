El M&T Bank Stadium de Baltimore será el escenario del debut de Rafael Márquez al frente del Tri

El M&T Bank Stadium, hogar de los Baltimore Ravens de la NFL, se prepara para recibir un evento histórico para el futbol mexicano. Este sábado 26 de septiembre de 2026, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), el recinto ubicado en Baltimore, Maryland, será el escenario del debut de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana frente a Colombia. Este encuentro marca el inicio de la preparación rumbo al ciclo mundialista de 2030.Inaugurado el 6 de septiembre de 1998, el estadio cuenta con una capacidad para 70,257 espectadores y una superficie de 1.6 millones de pies cuadrados. Su infraestructura tecnológica es uno de sus mayores atractivos, destacando las dos pantallas gigantes RavensVision ubicadas en las zonas de anotación. Cada una mide 7.3 metros de alto por 30.5 metros de ancho e integra casi 2.5 millones de LEDs individuales, lo que permite ofrecer imágenes de alta definición incluso bajo luz solar directa. Además, el recinto cuenta con 8,332 asientos VIP y 124 suites equipadas con servicios personalizados.Más allá de su capacidad deportiva, el M&T Bank Stadium es pionero en sostenibilidad. Fue la primera instalación deportiva profesional al aire libre en Estados Unidos en recibir la certificación LEED Oro del USGBC. Entre sus logros ambientales se incluye una reducción del 43% en el consumo de agua gracias a la instalación de más de 400 urinarios sin agua, así como una eficiencia energética 27% superior al promedio nacional. El cambio a iluminación LED permitió reducir a la mitad el consumo eléctrico, pasando de casi 16 millones de kilovatios hora en 2005 a poco más de 10 millones en 2012.El estadio, que también alberga estatuas de leyendas locales como Johnny Unitas y Ray Lewis, ha sido sede de eventos internacionales previos, incluyendo partidos de la Copa Oro de la CONCACAF y encuentros amistosos de fútbol europeo. Ahora, añadirá a su historia el comienzo de una nueva era para el Tri, donde Rafael Márquez buscará imponer su estilo y autoridad desde el banquillo en suelo estadounidense.