Rafael Márquez busca a Lorenzo Buenaventura para suplir la salida de Pol Lorente

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La inesperada partida del preparador físico hacia el Valencia deja un vacío estratégico en el arranque del "Káiser". La Federación evalúa la incorporación del colaborador histórico de Guardiola, aunque su llegada depende de factores externos. El debut ante Colombia se presenta como un reto de adaptación inmediata.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/09/2026 08:31 AM.
En Deportes y editada el 23/09/2026 08:34 AM.