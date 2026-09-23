El Tribunal Supremo francés confirma el juicio por violación contra Achraf Hakimi

El Tribunal Supremo de Francia confirmó este miércoles el envío a juicio oral del defensa del París Saint-Germain (PSG), Achraf Hakimi, acusado de violación por una joven en febrero de 2023. Con esta decisión, se agotan las vías legales disponibles para el futbolista para evitar sentarse en el banquillo de los acusados. La corte rechazó el recurso presentado por la defensa contra la resolución del Tribunal de Apelación de Versalles dictada el pasado 19 de junio.Los hechos ocurrieron en el domicilio del jugador en Boulogne-Billancourt, cerca de París. Según la denuncia, Hakimi besó a la mujer contra su voluntad, le levantó la ropa y procedió a tocarla íntimamente e introducirle los dedos, a pesar de la resistencia de la víctima, quien logró escapar y pedir ayuda. Hakimi ha negado rotundamente cualquier acto de penetración o agresión sexual, admitiendo únicamente que hubo besos y abrazos consentidos durante el encuentro.Un elemento central del proceso será el testimonio de Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y entonces compañero de Hakimi en el PSG. La defensa del futbolista presentó declaraciones de Mbappé, quien aseguró que Hakimi le contó esa noche que había tocado "partes íntimas" de la mujer sin percibir rechazo alguno. Aunque la defensa intentó matizar posteriormente este testimonio mediante una carta para eliminar connotaciones sexuales explícitas, alegando que se refería a un contacto menos invasivo, los tribunales consideraron que estos elementos no eran suficientes para desestimar la acusación inicial.La denunciante, apoyada por sus representantes legales, expresó que espera que este proceso contribuya a romper la impunidad de las violencias sexuales, incluso dentro del entorno del fútbol profesional de élite. El juicio se llevará a cabo en un Tribunal de lo Criminal del departamento de Altos del Sena, probablemente en Nanterre, aunque aún no se ha fijada una fecha concreta. Hakimi, nacido en Madrid hace 27 años, enfrenta ahora uno de los momentos más críticos de su carrera deportiva y personal.