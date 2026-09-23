El Tribunal Supremo francés confirma el juicio por violación contra Achraf Hakimi

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La máxima instancia judicial de Francia rechazó el último recurso del defensa marroquí, quien deberá enfrentar un juicio oral acusado de agresión sexual en 2023. El testimonio de su excompañero Kylian Mbappé será clave para determinar si hubo consentimiento o no en los hechos ocurridos en Boulogne-Billancourt.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/09/2026 10:25 AM.
En Deportes y editada el 23/09/2026 10:33 AM.