Aficionados mexicanos pagarán hasta 5,554 pesos por entrada al último partido de Lionel Messi con Ar

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha definido los detalles logísticos y económicos para el que será el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina. El encuentro, programado para el martes 6 de octubre de 2026 frente a la selección de Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires, marcará el adiós definitivo del capitán albiceleste en suelo argentino.La venta de entradas comenzó este jueves 24 de septiembre a las 18:00 horas (hora argentina) a través de la plataforma oficial Deportick. Los precios establecidos varían significativamente según la ubicación dentro del recinto, generando una expectativa masiva entre los seguidores. Para los aficionados mexicanos, el costo de asistir a este evento histórico implica un desembolso considerable, incluso antes de considerar vuelos y hospedaje.Tabla de precios y equivalencias en pesos mexicanos (tipo de cambio aprox. 0.01157):