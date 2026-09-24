Aficionados mexicanos pagarán hasta 5,554 pesos por entrada al último partido de Lionel Messi con Ar

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La AFA confirmó los precios para el encuentro del 6 de octubre en Buenos Aires. Las localidades oscilan entre 90 mil y 480 mil pesos argentinos. Los aficionados mexicanos deberán considerar estos costos más los gastos de viaje para presenciar el adiós del capitán albiceleste.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/09/2026 12:41 PM.
En Deportes y editada el 24/09/2026 12:54 PM.