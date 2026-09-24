Atlixco, Puebla, será sede del Campeonato Mundial UCI de Mountain Bike Marathon 2029

La Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció este 23 de septiembre, durante su Congreso celebrado en el marco de los Campeonatos Mundiales de Ruta 2026 en Montreal, Canadá, que Atlixco, Puebla, será la sede del Campeonato Mundial UCI de Mountain Bike Marathon (XCM) en 2029. Esta designación marca un hito histórico para el ciclismo nacional, ya que es la primera vez que México organiza un mundial en esta específica disciplina de resistencia sobre terreno irregular.Aunque México ya ha tenido experiencia organizando eventos de élite, como el Mundial de Paraciclismo en Pista en Aguascalientes (2014), la llegada del XCM representa un desafío técnico y logístico distinto. La elección de Atlixco no es casual; la localidad de Metepec, dentro del municipio, es reconocida por albergar la Popobike Marathon Bike International, una prueba tradicional que cuenta con rutas de hasta 65 kilómetros y desniveles acumulados de 2,200 metros, características que podrían definir el trazado oficial del mundial.La UCI también informó que, a partir de 2029, las categorías Élite y Masters competirán bajo el mismo programa del evento, buscando ampliar la participación y el espectáculo. Los ganadores de cada categoría se harán acreedores al prestigioso Maillot Arcoíris, que los distingue como campeones mundiales durante un año. En la historia de la especialidad destacan figuras como la noruega Gunn-Rita Dahle Flesjå (seis títulos femeninos) y los varoniles Christoph Sauser y Alban Lakata.Este anuncio llega en un contexto de creciente popularidad del ciclismo en México, catalizado por el fenómeno Isaac del Toro. Los recientes podios del ciclista de Ensenada en el Giro D’Italia 2026 y el Tour de Francia 2026 han despertado un interés masivo entre la afición mexicana, que sigue con atención cada competencia internacional. La Unión Ciclista de México (UCMex) considera que este "momento dorado" del deporte nacional, sumado a la organización de un mundial en suelo propio, servirá como punta de lanza para visibilizar aún más a los talentos mexicanos en el circuito global de montaña y ruta.Aunque aún no se han revelado los detalles específicos del recorrido para 2029, la infraestructura y la tradición ciclista de la región poblana ofrecen una base sólida para lo que promete ser uno de los eventos deportivos internacionales más importantes de la década en el país.