Atlixco, Puebla, será sede del Campeonato Mundial UCI de Mountain Bike Marathon 2029

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La Unión Ciclista Internacional confirmó que México albergará por primera vez un mundial en la modalidad de maratón de montaña. El anuncio se da en un momento de auge para el deporte nacional, impulsado por los recientes éxitos de Isaac del Toro en las grandes vueltas europeas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/09/2026 10:40 AM.
En Deportes y editada el 24/09/2026 10:46 AM.