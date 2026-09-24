‘Chicharito’ Hernández postula su candidatura como "fan principal" de Luis Miguel para la gira 2027

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El delantero presentó un expediente digital humorístico que incluye sus méritos como seguidor desde la infancia, conocimientos musicales y habilidades profesionales. Aprovechó el anuncio del tour para comprometerse a asistir a todas las fechas sin importar el destino.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/09/2026 08:41 AM.
En Deportes y editada el 24/09/2026 08:45 AM.