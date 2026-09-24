‘Chicharito’ Hernández postula su candidatura como "fan principal" de Luis Miguel para la gira 2027

Javier ‘Chicharito’ Hernández ha presentado una peculiar y divertida postulación digital para convertirse en el "fan principal" de Luis Miguel de cara a su próxima gira internacional, programada para 2027. La iniciativa surgió apenas dos días después de que el equipo del cantante confirmara el proyecto musical a través de sus canales oficiales, aunque sin revelar aún ciudades ni fechas específicas.En un video publicado en sus redes sociales, el futbolista de 38 años expuso una diapositiva titulada “SOLICITUD OFICIAL” frente a su computadora, detallando un exhaustivo expediente de méritos. Hernández estructuró su petición en seis evaluaciones diseñadas por él mismo para demostrar su trayectoria y lealtad al intérprete de La Incondicional. Entre los puntos más destacados, el exdelantero de la Selección Mexicana resaltó su antigüedad como seguidor: “Yo escuchaba a Luis Miguel para cuando cambiar la canción tenías que levantarte. Eso es carácter”, afirmó, refiriéndose a la era de los discos de vinilo y casetes.El examen incluyó pruebas de reconocimiento facial, identificación auditiva de éxitos como Hasta que me olvides y Culpable o no, y la validación de su asistencia presencial a conciertos, incluyendo una foto donde asegura que Luis Miguel asistió a verlo jugar con el Tri. Además, completó versos de canciones pidiendo mantener la seriedad del proceso: “Mantengamos esto profesional, por favor”.Más allá de lo musical, Chicharito detalló sus aptitudes profesionales y personales en un currículum creativo. Entre sus habilidades listó: “Puedo patear balones con los pies, puedo discutir con el árbitro en inglés y en español, puedo hacer sándwiches. Soy experto en funas y cancelaciones, puedo hacer muchos goles. He jugado con el Bicho [Cristiano Ronaldo], el más grande”. También destacó su resistencia a entrenamientos bajo la lluvia sin protección y su tolerancia a las críticas masivas en redes sociales.Ante la falta de detalles sobre el calendario de la gira, Hernández hizo un llamado directo al cantante: “Esto es una solicitud formal, los demás se pueden reír, pero yo te amo y de verdad quiero ir a tus conciertos. Si se puede, a todos, tú pon las fechas. Yo veo cómo le hago”. Con esta propuesta, el atacante no solo mostró su disponibilidad inmediata y dominio del catálogo musical, sino que también generó una interacción lúdica con uno de los íconos más grandes de la música latina, esperando que su compromiso sea recompensado con un lugar privilegiado en la próxima vuelta al mundo de Luis Miguel.