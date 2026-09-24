CONADE renombra la "Olimpiada Nacional" a "Orgullo Nacional 2027" tras no pagar derechos al COM

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El titular de la CONADE anunció el cambio de nombre del principal certamen juvenil debido a la falta de pago de 20 millones de pesos por el uso de la palabra "Olimpiada". La medida evidencia un distanciamiento con el COM a menos de dos años de los Juegos de Los Ángeles 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/09/2026 08:20 AM.
En Deportes y editada el 24/09/2026 08:23 AM.