CONADE renombra la "Olimpiada Nacional" a "Orgullo Nacional 2027" tras no pagar derechos al COM

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) confirmó que su edición 2027 del principal torneo multideportivo para jóvenes en México cambiará de nombre. Lo que anteriormente se conocía como "Olimpiada Nacional" pasará a llamarse "Orgullo Nacional", manteniendo las siglas ON. El titular de la dependencia, Rommel Pacheco, informó la decisión durante la primera Sesión Ordinaria del Pleno del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte 2026, celebrada en la UNAM.El cambio responde a un conflicto económico y legal con el Comité Olímpico Mexicano (COM). Según reportes, el COM, propietario de los derechos legales sobre el término "Olimpiada" en el país, había cedido temporalmente el nombre a la CONADE en 2025 bajo la condición de un pago de 20 millones de pesos. Al no cubrir este monto, la CONADE perdió el derecho a utilizar la denominación tradicional, poniendo fin a apenas 18 meses de haber recuperado el nombre histórico que fue sustituido por "Nacionales CONADE" durante la gestión de Ana Gabriela Guevara (2021-2024).La situación refleja un creciente distanciamiento entre Rommel Pacheco y la presidenta del COM, María José Alcalá, en un momento crítico a menos de dos años de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2027. En marzo de 2025, Pacheco había celebrado con gran bombo mediático el regreso del nombre "Olimpiada Nacional", presentándolo como un logro administrativo y una recuperación del legado deportivo, en contraste con la administración anterior. Sin embargo, la falta de cumplimiento financiero ha obligado a revertir esa decisión, generando una nueva identidad para el evento.A pesar del cambio de nombre, la estructura competitiva se mantiene. La justa se llevará a cabo del 22 de abril al 4 de junio de 2027 en seis sedes: Coahuila, Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y la UNAM.