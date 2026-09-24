Maryluz Rodríguez de 15 años representará a México en windsurf en los Juegos Olímpicos

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La deportista originaria de Mérida aseguró su lugar en la justa africana tras ganar el clasificatorio nacional en Puerto Vallarta. Con solo tres años de experiencia en la disciplina, sueña con llegar a los Juegos Olímpicos de categoría mayor

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/09/2026 10:46 AM.
En Deportes y editada el 24/09/2026 10:54 AM.