Maryluz Rodríguez de 15 años representará a México en windsurf en los Juegos Olímpicos

Maryluz Rodríguez Ayala, una joven de 15 años originaria de Mérida, Yucatán, está lista para dar un salto histórico en su carrera deportiva al representar a México en la clase de windsurf durante los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Su clasificación se concretó tras conquistar la Olimpiada Nacional 2026 y posteriormente ganar el clasificatorio nacional celebrado en marzo en Puerto Vallarta, Jalisco, bajo la tutela de los entrenadores Patricia Álvarez y Jorge Farfán.Lo que comenzó hace apenas tres años como una recomendación de su tía para probar la vela, después de practicar natación, se ha convertido en su pasión principal. "Me lo recomendó mi tía y me acercó a la vela, con dudas lo intenté. Luego de un año lo volví a intentar y me gustó muchísimo", compartió Maryluz. Desde entonces, su rutina se ha centrado en entrenamientos intensivos, gimnasio y una estricta alimentación para afrontar las exigencias físicas del deporte.Para la joven yucateca, la Olimpiada Nacional fue fundamental para medir su evolución. "Son las bases... es la competencia final que marca cómo has evolucionado de práctica y competencia", explicó. Ahora, con la mira puesta en Senegal, Maryluz reconoce la magnitud del reto: "Me siento muy emocionada, ni siquiera sabría cómo explicarlo, todavía no me la creo... ya es un grado olímpico".Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se llevarán a cabo del 31 de octubre al 13 de noviembre, marcarán la primera edición de este evento en el continente africano. Las pruebas de vela están programadas específicamente del 8 al 12 de noviembre. Maryluz será parte de los más de 2,700 atletas que participarán en esta justa internacional.Lejos de ver Dakar como la meta final, Maryluz lo considera un escalón hacia sueños mayores. "Sueño con ir a Mundiales, continuar con el deporte, crecer, sueño en grande y sé que se puede lograr como ahora logré ir a Dakar", afirmó, dejando abierta la posibilidad de competir en los Juegos Olímpicos de categoría mayor en el futuro. Su historia inspira como ejemplo de cómo el talento, sumado a la disciplina y el apoyo familiar, puede abrir puertas en el escenario deportivo mundial en tiempo récord.