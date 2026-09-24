Sebastián "Logan" Hernández vence por decisión dividida a Kyonosuke Kameda en Japón

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El boxeador tijuanense superó la velocidad de su rival local con castigos al cuerpo y resistencia para llevarse una victoria ajustada. El triunfo lo mantiene en la élite del peso pluma y lo posiciona como posible rival de John Riel Casimero antes de cerrar el año.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/09/2026 08:23 AM.
En Deportes y editada el 24/09/2026 08:30 AM.