Sebastián "Logan" Hernández vence por decisión dividida a Kyonosuke Kameda en Japón

Sebastián "Logan" Hernández logró una valiosa victoria en suelo japonés al derrotar por decisión dividida a Kyonosuke Kameda en un combate a 10 rounds disputado en Osaka. El tijuanense, quien pelea en la división de peso pluma, mostró gran temple para sobreponerse a la velocidad y movilidad de su oponente, aprovechando la localía de Kameda desde el primer asalto.Aunque Hernández tardó algunos minutos en encontrar su ritmo y medir las distancias ante los uppers y la rapidez del japonés, su estrategia de castigar el cuerpo le permitió nivelar el combate. La resistencia, una cualidad que ya había demostrado nueve meses atrás frente a Junto Nakatani (su única derrota profesional), fue clave para superar los momentos difíciles y tomar la iniciativa en los episodios finales, donde conectó los golpes más claros ante un Kameda que intentaba recuperar terreno frente a su afición.Con este triunfo, Hernández mejora su récord a 22 victorias (19 por nocaut) y 1 sola derrota, reafirmando su lugar en la conversación mundialista. La victoria en Asia no solo limpia la imagen tras la caída ante Nakatani, sino que abre nuevas puertas. De acuerdo con información del entorno del boxeador, su siguiente paso podría ser un enfrentamiento de alto calibre contra el filipino John Riel Casimero, un rival con amplio recorrido internacional.Aunque aún no hay confirmación oficial, una pelea contra Casimero antes de cerrar 2026 se perfila como una oportunidad ideal para que "Logan" mida su momento actual y siga escalando posiciones de cara a una posible oportunidad por un título mundial en 2027. Hernández sale de Osaka con la satisfacción de haber ganado en un entorno hostil y con la confianza de que su estilo de presión y resistencia sigue siendo efectivo en el más alto nivel.