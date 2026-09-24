Tigres analiza propuesta institucional para André-Pierre Gignac en medio de crisis deportiva

En medio de un Apertura 2026 complicado por resultados adversos y reuniones inusuales entre jugadores, el nombre de André-Pierre Gignac ha resurgido con fuerza en el entorno de Tigres UANL. Según información del periodista Vladimir García de TUDN, la directiva felina estaría analizando una propuesta institucional para reincorporar al ídolo francés a la estructura del club, aunque las negociaciones aún no están resueltas.El silencio oficial desde que terminó su contrato como futbolista —sin despedida pública ni mensajes institucionales— ha mantenido viva la expectativa entre la afición. La propuesta actual no contemplaría un puesto inmediato en la toma de decisiones deportivas, sino más bien un cargo honorario enfocado en la representación del club y presencia en eventos, mientras Gignac se familiariza con las áreas operativas fuera del vestidor. Sin embargo, la discusión de fondo gira en torno a si su rol sería meramente simbólico o tendría poder real dentro del proyecto deportivo.El principal obstáculo para cerrar el acuerdo sería el aspecto económico. Gignac finalizó su etapa como jugador con ingresos muy superiores a los que ofrecería un puesto administrativo o representativo, por lo que la oferta debe ser acorde a este cambio de rol. Definir sus funciones específicas y su margen de decisión será clave para establecer una cifra que convenza al francés.Para Tigres, recuperar la figura de Gignac representaría mucho más que un movimiento administrativo; sería una forma de reconectar con la identidad ganadora de una era dorada y ofrecer una voz de autoridad y calma en un momento donde el equipo busca respuestas urgentes tanto en lo deportivo como en lo anímico. Mientras las conversaciones continúan, la posible vuelta del máximo goleador histórico se perfila como un puente entre el pasado glorioso y la necesidad presente de estabilidad en San Nicolás de los Garza.