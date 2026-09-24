Tigres analiza propuesta institucional para André-Pierre Gignac en medio de crisis deportiva

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En un torneo marcado por derrotas y tensión interna, la directiva universitaria evalúa reintegrar a su máximo goleador histórico. Aunque no hay acuerdo cerrado, se negocia un rol representativo cuyo salario y funciones reales son los principales obstáculos para concretar el regreso del ídolo francés.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/09/2026 08:30 AM.
En Deportes y editada el 24/09/2026 08:41 AM.