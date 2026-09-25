Checo Pérez saldrá último en Bakú tras quedar eliminado en Q1 por bandera amarilla

Sergio "Checo" Pérez tuvo una tarde complicada durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán 2026. El piloto mexicano, quien había mostrado un ritmo prometedor durante los entrenamientos libres con su monoplaza Cadillac, no logró avanzar a la segunda fase (Q2) y terminó en la 20ª posición de la parrilla de salida.La eliminación se debió a un contratiempo de último momento: Pérez se vio obligado a abortar su vuelta definitiva cuando aún tenía posibilidades de mejorar su registro, debido a la aparición de una bandera amarilla en pista. Esta interrupción impidió que completara el giro necesario para escalar posiciones, dejándolo fuera junto a Valtteri Bottas (último), Fernando Alonso, Lance Stroll, Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg. Este resultado representa un golpe para las aspiraciones del equipo Cadillac, que esperaba romper la mala racha de eliminaciones tempranas en la temporada.Mientras tanto, en la parte alta de la tabla, George Russell demostró superioridad al conquistar la pole position con un tiempo de 1:42.526. El piloto de Mercedes superó a Charles Leclerc (Ferrari), quien quedó segundo, y a Oscar Piastri (McLaren), tercero, este último a apenas una milésima del monegasco.Otras notas destacadas de la clasificación incluyen: