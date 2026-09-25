Checo Pérez saldrá último en Bakú tras quedar eliminado en Q1 por bandera amarilla

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El piloto mexicano no pudo mejorar su tiempo en el último intento debido a una interrupción en pista y largará desde la posición 20. George Russell dominó la clasificación para Mercedes, mientras que Franco Colapinto sorprendió al entrar al top 10

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/09/2026 09:33 AM.
En Deportes y editada el 25/09/2026 09:47 AM.