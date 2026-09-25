Manchester City declarado culpable de más de 100 irregularidades financieras

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Una comisión independiente encontró al club culpable en 130 de los cargos presentados en 2023. Las sanciones, que aún no se definen, podrían incluir desde multas hasta la expulsión de la competición o la retirada retroactiva de títulos ganados entre 2009 y 2018.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/09/2026 10:13 AM.
En Deportes y editada el 25/09/2026 10:19 AM.