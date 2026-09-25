Manchester City declarado culpable de más de 100 irregularidades financieras

El Manchester City ha sido declarado culpable de violar la mayoría de las normas financieras de la Premier League, poniendo fin a una investigación que se extendió por varios años. Según reportes de The Athletic y confirmados por otras fuentes deportivas, una comisión independiente determinó que el club es responsable en 130 de los 115 cargos originales (algunos agrupados o desglosados durante el proceso) relacionados con irregularidades financieras cometidas entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018.Aunque el City había negado rotundamente las acusaciones y contratado a destacados abogados deportivos para su defensa, el panel consideró probadas las faltas en prácticamente todos los casos. Las infracciones incluyen: