Pete Crow-Armstrong entra al club 40-40 y los Cubs aseguran su pase a la postemporada

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El jardinero de 24 años se convirtió en el séptimo jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar 40 jonrones y robar 40 bases en una temporada. Su hazaña coincidió con la clasificación oficial de Chicago a los playoffs como equipo comodín.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/09/2026 08:58 AM.
En Deportes y editada el 25/09/2026 09:05 AM.