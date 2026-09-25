Pete Crow-Armstrong entra al club 40-40 y los Cubs aseguran su pase a la postemporada

Pete Crow-Armstrong hizo historia este miércoles al unirse al exclusivo club 40-40 de las Grandes Ligas. El astro de los Chicago Cubs logró su base robada número 40 de la temporada durante el partido contra los Miami Marlins, completando una campaña excepcional que ya incluía 45 jonrones (su récord personal y líderato en las mayores). La hazaña se dio en medio de la euforia en el Wrigley Field, donde la afición coreó "MVP" mientras la pantalla gigante anunciaba el logro.El momento tuvo un doble significado para la franquicia: apenas unos instantes después, los Cubs aseguraron matemáticamente su boleto a la postemporada al vencer 9-1 a los Marlins, garantizando uno de los tres lugares de comodín de la Liga Nacional. Con este triunfo, Chicago disputa playoffs por segundo año consecutivo, algo que no ocurría desde la dinastía de 2015-2018 que culminó con el campeonato mundial de 2016.
El joven outfielder es actualmente el favorito para ganar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional. En el juego decisivo, además del robo histórico, Seiya Suzuki conectó su jonrón número 26, mientras que el pitcher Matthew Boyd lanzó siete entradas sólidas permitiendo solo una carrera, y Ryan Zeferjahn cerró con un noveno inning perfecto para su séptimo salvamento.La clasificación de los Cubs contrasta con la situación de sus vecinos, los White Sox, quienes también certificaron su pase a la postemporada el mismo día, y de los Marlins, que aseguraron su tercera temporada consecutiva con balance negativo de victorias y derrotas. Ahora, Chicago buscará repetir y superar su actuación del año pasado, cuando eliminaron a San Diego antes de caer ante Milwaukee en la Serie Divisional.