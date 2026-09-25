Rafael Márquez debuta como técnico del Tri frente a Colombia en amistoso de preparación rumbo a 2030

La cuenta regresiva ha terminado para Rafael Márquez. Este sábado 26 de septiembre, el histórico capitán de la Selección Mexicana vivirá su primera noche oficial como director técnico del conjunto nacional. El estreno se dará en un partido amistoso contra Colombia, un rival que se ha convertido en un obstáculo complicado para México en los últimos años, lo que añade un extra de exigencia al debut del nuevo estratega.Este encuentro no solo busca un resultado, sino que funcionará como la primera vitrina del proyecto que Márquez pretende construir de cara al ciclo mundialista rumbo a 2030. Según fuentes cercanas al entorno del Tri, el técnico tiene planeado probar una alineación que mezcla experiencia con nuevas oportunidades. Uno de los nombres más sonados para iniciar bajo los tres postes es el arquero de Chivas, Raúl “Tala” Rangel, quien tendría su primera gran oportunidad para demostrar que puede ser el guardameta titular tras la conclusión del Mundial 2026.La defensa mexicana tendrá una tarea inmediata y compleja. Deberá contener la proyección ofensiva de una Colombia que cuenta con jugadores de alto nivel como Daniel Muñoz en la creación y la experiencia letal de Luis Suárez (o sus referentes actuales de ataque, dependiendo de la convocatoria específica) como punta de lanza. La solidez defensiva será clave para que Márquez pueda implementar su idea de juego sin sufrir contragolpes constantes.Este amistoso abre una gira de evaluación que llevará al Tri a enfrentar también a Perú, Estados Unidos y Chile. Más allá de las tácticas, el público y la directiva observarán con atención las decisiones de Márquez en la banca, sus cambios y la capacidad de mando que despliegue en su primer compromiso oficial. Es el inicio de una nueva era para el fútbol mexicano, donde cada minuto en la cancha servirá para moldear la identidad de la selección que buscará brillar en la próxima década.