Rafael Márquez debuta como técnico del Tri frente a Colombia en amistoso de preparación rumbo a 2030

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El excapitán estrena banquillo este sábado 26 de septiembre en un duelo que servirá para evaluar nuevas caras y definir la base del proyecto. Se espera que Raúl "Tala" Rangel sea el portero titular ante una Colombia que presenta retos defensivos y ofensivos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/09/2026 09:18 AM.
En Deportes y editada el 25/09/2026 09:22 AM.