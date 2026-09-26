Fallece Baby Face, "El Cañonero de Colima", leyenda ruda de la lucha libre mexicana

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El gladiador murió a los 79 años tras una carrera de más de tres décadas marcada por su poderío físico y giras internacionales. Tras su retiro en 2000, mantuvo su vínculo con el pancracio a través de su famoso restaurante cerca de la Arena México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/09/2026 06:30 AM.
En Deportes y editada el 26/09/2026 06:54 AM.