Fallece Baby Face, "El Cañonero de Colima", leyenda ruda de la lucha libre mexicana

La lucha libre mexicana está de luto tras confirmarse el fallecimiento de José Guadalupe Fuentes Ochoa, mejor conocido como Baby Face y apodado “El Cañonero de Colima”. El legendario gladiador, una de las figuras rudas más emblemáticas del extinto Toreo de Cuatro Caminos, murió este 25 de septiembre de 2026 a los 79 años de edad.Baby Face dejó una huella imborrable en el pancracio nacional gracias a su impresionante poderío físico y su estilo agresivo. Su carrera, que abarcó más de tres décadas desde su debut alrededor de 1970 hasta su retiro en el año 2000, lo llevó a competir tanto en la Empresa Mexicana de Lucha Libre (EMLL) como en la Universal Wrestling Association (UWA). Durante su trayectoria, protagonizó memorables rivalidades contra íconos como Perro Aguayo, Alfonso Dantés y Latin Lover, además de realizar exitosas giras por Japón que consolidaron su reputación internacional.Tras colgar las botas, Baby Face no se alejó del mundo que lo vio nacer. Mantuvo un vínculo estrecho con la afición y sus colegas a través de "Los Arroces del Baby Face", un tradicional negocio gastronómico ubicado cerca de la mítica Arena México, que se convirtió en punto de encuentro para luchadores y aficionados.